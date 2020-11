Vesmírná loď Starship má v dohledné době dopravit člověka na Měsíc, a to v rámci chystané mise Artemis. Později by měl tento stroj vyrazit s lidmi také na Mars. Přípravy jsou v plném proudu. V texaském komplexu Boca Chica je již připravený prototyp SN8, jenž by měl vyletět do výšky 15 kilometrů. V obrázku pod odstavcem se můžete podívat, jak vypadá SN8 připraven k letu.