Barevná rošáda: Apple se po dvou letech vrací u Maci mini zpět ke stříbrné

Jste příznivci spíše stříbrných Maců, než těch vesmírně šedých? Pak pro vás máme příjemnou zprávu. Pokud jste totiž v minulosti pokukovali po Macu mini a štvalo vás, že je dostupný právě jen ve vesmírně šedé variantě, nyní máte konečně možnost jej zakoupit ve stříbrné – tedy v barvě, ve které jej Apple nabízel do roku 2018.

Mac mini se pyšnil stříbrnou barvou od svého prvopočátku v roce 2006, díky čemuž se pro něj stala de facto ikonickým rozpoznávacím prvkem. O to větším překvapením bylo, když se stříbrnou rozhodl Apple na podzim roku 2018 vyměnit za vesmírně šedou, která byla do té doby spojována s produkty z řady pro – tedy alespoň v případě, kdy plnila funkci jediné barevné varianty. Jak se však zdá, nyní vyhodnotil Apple své dřívější rozhodnutí jako špatné a vrací se ke klasickému stříbrnému hliníkovému tělu, které nabízí zcela stejné rozměry jako tělo předešlých generací. Nutno přitom podotknout, že si jej mohl Apple dovolit klidně zmenšit, jelikož je u čipsetu M1 RAM integrována do SoC, čímž se uvolní uvnitř stroje místo. Na větší designové upgrady si nicméně budeme zřejmě muset ještě počkat. Co se pak týče Macu mini s Intelem, který Apple i nadále prodává, ten je stále ve vesmírně šedé variantě.