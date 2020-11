Když napíšete do Twitteru slovo „loser“, zobrazí se Donald Trump

Zblázněný Twitter, možná tak by se dala popsat situace na této sociální síti po amerických volbách. Twitter ovšem nyní obsahuje „chybu“, která bude hřát na srdci každého voliče Bidena. Když do vyhledávání napíšete slovo „loser“ a necháte vyhledávat ve složce „Lidé“, jako první se vám zobrazí účet Donalda Trumpa, což ještě současnému americkému prezidentovi na klidu rozhodně nepřidá. „STOP THE COUNT!“