Apple si brousí zuby na velkou podcastovou platformu Wondery

Agentura Bloomberg zveřejnila minulý týden zprávu, podle které se společnost Apple zařadila mezi několik firem, které připadají v úvahu ve věci akvizice podcastové platformy Wondery. Cupertinská společnost je podle agentury Bloomberg jedním ze čtyř nejpravděpodobnějších kandidátů na odkoupení zmíněné platformy.

Společnost Wondery si podle dostupných zpráv představuje kupní cenu mezi 300 miliony a 400 miliony dolarů. Kromě Applu má o akvizici zájem údajně také společnost Sony. Zpočátku se v této souvislosti mluvilo také o společnosti Spotify, ta se ale podle všeho ve skutečnosti rozhodla, že o odkoupení Wondery nebude vůbec usilovat, a to i navzdory tomu, že v minulosti zakoupila již několik společností tohoto typu. Wondery je podle agentury Bloomberg jedním z největších nezávislých podcastových studií a sítí.

Podle údajů společnosti Podtrac se může pochlubit více než osmi miliony posluchači měsíčně. Cena 400 milionů dolarů je vyšší než cena, kterou Spotify zaplatilo za Ringer a Gimlet Media. K výběru ideálního kandidáta a finálnímu uzavření dohody by podle agentury Bloomberg mělo dojít v několika málo nadcházejících měsících, neexistuje ale žádná záruka, že vyjednávání dopadne tak, jak by mělo dopadnout. Zatím není jasné, kdo se jeví jako nejpravděpodobnější kandidát, a Bloomberg podotýká, že zmíněná představa o ceně akvizice by některé zájemce mohla snadno odradit. Letos se v médiích objevila zpráva, podle které má streamovací platforma  TV+ do své programové nabídky v budoucnu zařadit limitovanou sérii o platformě WeWork. Předlohou pro sérii je podcast WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork, který byl odvysílán právě na platformě Wondery. Nejedná se o jediný případ televizního seriálu, vzniklého na základě podcastu z Wondery. Z tohoto hlediska by akvizice Wondery mohla Applu přinést výhody jak pro nativní Podcasty, tak i pro streamovací službu  TV+, se kterou má jablečná společnost do budoucna velkolepé plány.