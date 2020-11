Sony hlásí, že zájem o novou konzoli Playstation 5 byl v předobjednávkách enormní a není tak šance, že by se momentálně dostalo i na ostatní. Společnost zároveň řekla, že neplánuje žádné akce v kamenných obchodech, a to z důvodu stále řádící pandemie. Sony nedávno sebevědomě prohlásilo, že během několika let prodá 120 milionů konzolí PS5. PS4 se mezi listopadem 2013 a zářím 2020 prodalo 113,6 milionů kusů.