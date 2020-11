Na iPhony míří netradiční příběhovka, budete se v ní zabývat radostmi a strastmi dospívání

V nadcházející hře Embracelet si vývojáři ze studia Machineboy dávají za cíl zhmotnit v herní formě obyčejně neohrabané období mezi dětstvím a dospělostí. Vývojáři si samozřejmě neodpustí vlastní unikátní pohled na problematiku, tentokrát se rozhodli do koktejlu hormonů a emocí přidat magický náramek. Ten hlavní hrdina hry zdělil po svém dědečkovi, který vyrostl v malé rybářské vesničce v Norsku. Embracelet pak před hráče předkládá úkol objevovat neznámé městečko a zjistit, jak se náramek do rukou vašeho dědečka dostal. S tím vám pomůžou speciální telekinetické schipnosti, které náramek propůjčuje těm, kteří ho nosí. Po nějaké době nošení se kouzelná bižuterie začne snažit dostat k rukám svého původního majitele. Ano, zní to trochu jako Pán prstenů.

Natrozdíl od Tolkienova opusu však Embracelet nezabere tolik času. Hra již vyšla na Switchi a na PC a dohrání větvícího se příběhu zabere tři až šest hodin. Herní doba je závislá na rozhodnutích, která během hry uděláte a na tom, jak moc rychlí jste ve splnění jejich hlavních cílů. Embracelet nemá na obrazovky mobilních zařízení přinést posmutnělou atmosféru, ale naopak radostné chvilky a zamyšlení nad dospíváním obecně i vyrůstáním v malé komunitě a problémy s tím spojenými. Embracelet vychází na konci roku a vývojáři upozirňují, že k jeho zahrání budete potřebovat iOS ve verzi 13.0 nebo vyšší.