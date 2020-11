6 aplikací a her na Mac App Store, které získáte zdarma nebo se slevou (2. 11. 2020)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Pokud hledáte nějaký praktický nástroj, který by dokázal posunout vaši produktivitu kupředu, tak byste se měli přinejmenším podívat na aplikaci Today Tomorrow. S pomocí tohoto programu si totiž budete moci naplánovat vaše jednotlivé úkoly, přičemž všechna data máte synchronizována skrze iCloud.

Původní cena: 149 Kč (99 Kč)

Jak již samotný název napovídá, aplikace PDF to Word with OCR si dokáže poradit s převodem PDF dokumentů do formátu, se kterým pracuje program Microsoft Word. Hlavní výhodou tohoto nástroje je, že nabízí OCR neboli optické rozpoznání znaku, díky čemuž s daným textem můžete následně bez problému pracovat. Program rozpozná více než 150 světových jazyků, mezi kterými samozřejmě nechybí angličtina, francouzština, italština, němčina, ruština, čeština, turečtina, portugalština, řečtina, čínština a řada dalších.

Původní cena: 329 Kč (Zdarma)

Aplikaci ScrollStickies by mohli ocenit především tvůrci videí, různých video tutoriálů a podobně. Prakticky bychom totiž mohli říci, že se jedná o klon aplikace Lístečky. Rozdíl je však v tom, že je nástroj vybaven takzvaným čtecím zařízením, díky čemuž dokáže automaticky posouvat napsaný text.

Původní cena: 129 Kč (Zdarma)

Pokud pro brouzdání internetem používáte především nativní prohlížeč Safari a jednou za čas si uložíte nějakou tu záložku, tak se vám může poměrně snadno stát, že ve zmiňovaných záložkách vznikne chaos. V takových případech by se vám mohl hodit program BookmarkApp. Tato aplikace dokáže záložky seřadit, odstranit duplikáty a podobně.

Původní cena: 299 Kč (249 Kč)

Zdroj: Mac App Store

Jestliže hledáte nějaký kvalitní a uživatelsky ověřený nástroj, který by vám dokázal pomoci se správou vašich osobních financí a rozpočtu, tak by vás mohla zaujmout aplikace Money Pro: Personal Finance. Tento program totiž monitoruje všechny vaše výdaje, kontroluje zmiňovaný rozpočet, upozorňuje na nadcházející platby a vykresluje perfektní grafy.

Původní cena: 379 Kč (79 Kč)

Řadíte se mezi milovníky logických her? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli ano, možná by vás mohl zaujmout titul King of Unblock, ve kterém na vás čeká 440 hlavolamů a hodiny zábavy. V této hře se před vámi objeví hrací pole s jednotlivými dílečky, přičemž vaším úkolem bude „osvobodit“ červený kvádr.

Původní cena: 129 Kč (25 Kč)