5 filmů na iTunes, které teď pořídíte levněji

Venkovní počasí ani současná situace příliš nenahrává akcím venku. Pokud máte také za oknem pošmourno a deštivo, můžete si uvařit šálek kávy, čaje, kakaa nebo horké čokolády, a strávit chvíli u zajímavého filmu. V dnešním článku vám přinášíme hned několik tipů na zajímavé tituly, které na iTunes pořídíte výhodněji.

Loft

Pětice ženatých chlapíků, toužících po zapovězeném dobrodružství. Rozlehlý pronajatý luxusní byt ve městě, který se má stát dočasným útočištěm pro milostné zálety a jiné nedovolené hrátky. Zdánlivě bezstarostná noc plná vášně, které učiní přítrž nález mrtvého těla neznámé ženy. Vrahem nutně musí být někdo z přítomných. Ale kdo?

39,- vypůjčení, 129,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Loft pořídíte zde.

Ocelová past

Když Katty (Georgia Mackenzie) dostane pozvánku na exkluzivní VIP party na vrcholu mrakodrapu, ani v nejmenším netuší, že se ve skutečnosti o žádnou výhru opravdu nejedná. Ocitá se totiž uvězněna v opuštěném mrakodrapu spolu s šesticí dalších neznámých lidí. Po objevení děsivého nálezu všichni přítomní pochopí, že se stali oběťmi vyšinutého vraždícího maniaka. Jejich jedinou šancí je sejít až dolů, patro po patru. Je jich dvacet sedm a v každém jde o život.

39,- vypůjčení, 69,- zakoupení

Čeština

Film Ocelová past pořídíte zde.

Já, legenda

Robert Neville (Will Smith) je jediným zdravým člověkem na Zemi, který přežil strašlivou biologickou válku. Kromě něj se ale po planetě pohybují krvelační upíří mutanti, kteří pasou po Robertově krvi. Robert se snaží přežít v postapokalyptickém světě a nepřestává doufat, že někde najde dalšího přeživšího, zároveň také podrobuje mutanty zkoumání.

59,- vypůjčení, 129,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Já, legenda pořídíte zde.

Světová válka Z

Gerry Lane (Brad Pitt) je expertem, pracujícím pro OSN v oblasti řešení krizových situací. Ve chvíli, kdy ve světě začne řádit zákeřný virus, měnící lidi v agresivní zombie, se Gerrymu jeho schopnosti mimořádně hodí. Situace se čím dál více vymyká kontrole, Gerry ale musí najít zdroj nákazy a zastavit epidemii dříve, než zničí celý svět.

59,- vypůjčení, 79,- zakoupení

České titulky

Film Světová válka Z pořídíte zde.

Steve Jobs: The Man in the Machine

Dokumentární snímek s názvem Steve Jobs: The Man in the Machine vypráví o svérázném spoluzakladateli a někdejším řediteli společnosti Apple Stevu Jobsovi. Snímek se zaobírá nejen Jobsovým životem a kariérou, ale také o současné době, kdy mezi člověkem a strojem není jen utilitární vztah uživatele a nástroje, ale přímo emocionální pouto. Příběh naplňování vize Steva Jobse se nenese v oslavném duchu mýtických kontur amerického snu, naopak spíše nabádá k přehodnocení bezpodmínečné náklonnosti k člověku i produktu, jenž zosobňuje.

59,- vypůjčení, 79,- zakoupení

Angličtina, české titulky

Film Steve Jobs: The Man in the Machine pořídíte zde.