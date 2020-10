Na iPhony brzy zamíří plošinovkový hit Pixboy

Dobrých plošinovek není nikdy dost. Žánr je hodně oblíbený mezi méně zkušenými vývojáři a výsledné tituly jsou někdy hodně rozporuplné. Strach o kvalitu čerstvě vydaného Pixboye ale mít nemusíte. Hra je léty prověřená z větších platforem, na kterých si od kritiků odnesla řadu ocenění. Pixboy jako by na první pohled vypadl z prastarých digitálních her nebo z cartridge prvního Game Boye, retro estetiku doplňuje i nostalgické digitální vypípávání hudby. Pixboy vypadá jako relikt minulosti a pro inspiraci mu náležitě slouží řada legendárních plošinovek. Nejupřímnějším způsobem vzdává poctu takovým ikonám jako jsou Super Mario Bros., Commander Keen nebo Shovel Knight. Pouhou nostalgií však není živa žádná plošinovka.

Na hře pracoval dvoučlenný vývojářský tým Oak Games, ale na množství obsahu ve finální hře se to moc nepodepisuje. Titulní Pixboy se vydává na cestu za pomstou poté, co mu smečka lstivých psů ukradne přísady do tajného elixíru. Ty musí vystopovat skrze čtyřicet úrovní rozdělených do čtyřech světů. Každá oblast nabízí unikátní herní mechaniky a závěrečného bosse. Hra vám dovolí splnit množství achievementů, mezi kterými kromě klasického splnění úrovní v časovém limitu figuruje i průchod hrou bez zabití jediného nepřítele. Když chcete, Pixboy vám dovolí stát se zapřísahlým pacifistou. Hru si můžete vyzkoušet v blízké budoucnosti – na App Store by měl dorazit velice brzy.