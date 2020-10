Co se týče zálohování dat, tak se uživatelé moderních technologií dělí na dvě skupiny. První skupina uživatelů svá data pravidelně zálohuje, jelikož o ně nechtějí přijít, druhá skupina uživatelů svá data nezálohuje, jelikož si myslí, že je to zbytečné, a že nemůže nastat situace, při které by mohli o data přijít. Pravdou ale je, že taková situace může nastat kdykoliv a uživatelé z druhé skupiny ihned poté, až když je pozdě, konvertují do první skupiny. Zálohovat můžete hned několika způsoby, v současné době je nejrozšířenější zálohování pomocí cloudových služeb, v případě Applu se tedy jedná o iCloud. Mezi nejcennější data poté patří fotografie a videa, která lze v jablečných zařízeních na iCloud jednoduše odesílat. Klasicky se nová média synchronizují tehdy, když je zařízení připojeno k Wi-Fi. V tomto článku si ukážeme, jak můžete nastavit, aby docházelo k synchronizaci fotek a videí i na mobilních datech.

Jak na iPhone nastavit, aby se fotky synchronizovaly na iCloud i přes mobilní data

Pokud chcete na vašem iPhonu či iPadu nastavit, aby docházelo k automatické synchronizaci fotografií a videí nejen skrze Wi-Fi, ale i při připojení pouze na mobilních datech, tak se nejedná o nic složitého. Stačí postupovat následovně:

Prvně je nutné, abyste se na vašem iOS či iPadOS zařízení přesunuli do nativní aplikace Nastavení.

Jakmile se v této aplikaci ocitnete, tak sjeďte o kus níže.

Níže pak lokalizujte kolonku s názvem Fotky, na kterou klepněte.

na kterou klepněte. Po rozkliknutí zmíněné sekce opět sjeďte o kus níže.

Nyní je nutné, abyste lokalizovali kolonku Mobilní data, kterou rozklikněte.

kterou rozklikněte. Tady už jen stačí, abyste pomocí přepínače aktivovali možnost Mobilní data.

možnost Kromě toho je pak nutné aktivovat také možnost Neomezené aktualizace.

Tímto způsobem jste úspěšně docílili toho, že se veškerá média, která na vašem zařízení vytvoříte, budou automaticky synchronizovat i v případě, že zrovna nebudete připojeni k Wi-Fi. Pokud se tak stane, že vám například na dovolené někdo odcizí iPhone, tak si můžete být jistí, že na iCloudu naleznete i poslední fotografie a videa, a nikoliv pouze ta média, která se stihla odeslat tehdy, kdy jste byli připojeni k Wi-Fi. V dnešní době už navíc jsou mobilní datové balíčky o něco dostupnější, takže mnoho jedinců disponuje neomezeným datovým tarifem, anebo vysokým limitem FUP.