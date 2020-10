7 aplikací a her na Mac App Store a Steam, které získáte zdarma nebo se slevou (30. 10. 2020)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Jestliže hledáte nějaký jednoduchý nástroj pro psaní různých poznámek, tak by vás mohla zaujmout minimalistická aplikace FiveNotes. K tomuto programu totiž můžete přistupovat přímo z horního menu baru, kde si v okamžiku jen zapíšete danou poznámku a máte hotovo.

Většina jablíčkářů má všechny své fotografie uložené na iCloudu, konkrétně tedy v nativní aplikaci Fotky. Co ale dělat, když všechny tyto snímky potřebujete extrahovat? V takovém případě by se vám mohla hodit aplikace Photo Exporter, která dokáže v okamžiku exportovat cleou vaši knihovnu do příslušné složky.

Správa financí může dát mnohdy pořádně zabrat a rozhodně není na škodu, když si k sobě vezmete nějakého pomocníka. Tím se může stát aplikace SavingsApp: Personal Finance, s jejíž pomocí budete mít své osobní finance pod kontrolou. Tento program monitoruje vaše výdaje a příjmy, pracuje s rozpočtem a dokáže vám vizualizovat, za co nejvíce utrácíte.

Velice podobnou, avšak ještě populárnější aplikací, je Money Pro: Personal Finance. Tento nástroj funguje prakticky stejně a taktéž monitoruje vaše výdaje a příjmy, umožní vám pracovat s rozpočtem, bude vám připomínat nadcházející platby a vykreslí pro vás parádní grafy o samotných výdajích.

Pokud ale spíše hledáte nějaký nástroj, který by vám dokázal pomoci s organizací úkolů a projektů, a navíc by dokázal posunout vaši produktivitu kupředu, zbystřete. Do akce se totiž taktéž dostává populární program Firetask Pro – Task Manager, do kterého si budete zapisovat vaše úkoly, projekty, přiřazovat jim prioritu a termíny, díky čemuž budete mít vše pod kontrolou. Aplikace navíc nabízí i tabulku kanban pro ještě přehlednější zobrazení.

Pracujete jako vývojář, nebo jen tak pro radost vyvíjíte aplikace pro jablečné platformy? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli ano, tak by vás mohl zaujmout nástroj Icon Maker Pro. S pomocí tohoto nástroje totiž můžete z jakéhokoliv obrázku vytvořit ikonku pro váš program pro iPhone, iPad, Mac i Apple Watch.

V rámci halloweenských slev se na herní platformě Steam do akce dostala řada titulů, mezi které se řadí i Rust. V této hře budete doslova bojovat o své vlastní přežití, kdy se budete muset utkat s nástrahami přírody a ostatními hráči. Zvládnete sesbírat nutné zdroje, vyrobit si patřičné nástroje a postavit si svou základnu?

