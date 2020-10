Apple: Nechceme, aby měly iPhony 12 kvůli 5G připojení výrazně horší výdrž

Nové iPhony 12 a 12 Pro se postupně začínají dostávat ke svým prvním majitelům, na internetu se začínají také objevovat první recenze. V souvislosti s uvedením jablečných novinek do prodeje poskytla viceprezidentka produktového marketingu iPhonu Kaiann Drance rozhovor pro pořad Rich On Tech, v jehož průběhu promluvila nejen o nových iPhonech, ale také o doplňcích MagSafe a dalších tématech.

Fotogalerie Recenze iPhone 12 Recenze iPhone 12 iPhone 12 LsA 21 iPhone 12 LsA 20 iPhone 12 LsA 19 +14 Fotek iPhone 12 LsA 18 iPhone 12 LsA 17 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPhone 12 LsA 16 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPhone 12 LsA 15 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPhone 12 LsA 14 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPhone 12 LsA 13 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPhone 12 LsA 12 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPhone 12 LsA 6 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPhone 12 LsA 7 iPhone 12 LsA 8 iPhone 12 LsA 9 iPhone 12 LsA 10 iPhone 12 LsA 11 Vstoupit do galerie

Při rozhovoru přišla kromě jiného také řeč na podporu 5G sítí, kterou letošní iPhony nabízejí. Kaiann Drance v této souvislosti uvedla, že se Apple ze všech sil snaží, aby výdrž baterie nepadla za oběť rychlejšímu mobilnímu připojení. Děje se tak díky řadě softwarových optimalizací včetně režimu Smart Data, který uživatelům umožňuje spravovat využívání 5G konektivity tak, aby k němu docházelo pouze tehdy, kdy na tom opravu záleží. Co se týče kabelů, které Apple letos přibaluje ke svým iPhonům, uvedla Drance, že kabely typu USB-C-to-Lightning jsou rychlejší a modernější, a dodala, že uživatelé, kteří vlastní i iPad nebo Mac, budou jistě disponovat i příslušným napájecím adaptérem.

Fotogalerie MagSafe nabijecka iPhone 12 Pro MagSafe nabijecka iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Magsafe nabijecka iPhone 12 Pro Magsafe nabijecka MagSafe Apple MagSafe Apple Magsafe nabijecka iphone Magsafe nabijecka iphone +8 Fotek iPhone 12 Pro Magsafe iPhone 12 Pro Magsafe Nabijecka Magsafe Nabijecka Magsafe Apple Magsafe nabijecka iphone Apple Magsafe nabijecka iphone Apple Magsafe nabijecka Apple Magsafe nabijecka Magsafe unboxing Magsafe unboxing Unboxing Magsafe Unboxing Magsafe Apple MagSafe Apple MagSafe Vstoupit do galerie

Když Apple oznámil, že nové iPhony budou disponovat funkcí MagSafe, vyjádřili někteří uživatelé obavu o vliv této funkce na platební karty s magnetickým proužkem. Kaiann Drance v této souvislosti ujistila uživatele o tom, že se o své platební karty rozhodně nemusí obávat, zvýšenou pozornost by ale měli věnovat kartám na jedno použití, jako jsou třeba karty ke dveřím hotelových pokojů, a neumisťovat je do blízkosti MagSafe. V závěru rozhovoru upozornila zákazníky, kteří by si pro nový iPhone chtěli osobně zajít do Apple Storu, na to, že v souvislosti s protiepidemickými opatřeními bude lepší domluvit si schůzku na přesný čas.