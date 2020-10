Jak na iPhone sledovat, kolik jste spotřebovali dat na určité Wi-Fi síti? Tento widget vám to umožní

S příchodem operačního systému iOS 14 jsme se dočkali mnoha různých novinek, byť se to na první pohled nemusí zdát. Zmínit můžeme například integraci kontroverzní funkce Knihovna aplikací, dále došlo k vylepšení několika nativních aplikací, a kromě jsme se dočkali také kompletně přepracovaných widgetů. Ty jsou v iOS 14 oproti starším verzím o mnoho modernější, jednodušší a nabízí hned několik velikostí, což rozhodně většina z nás uvítá. V iOS a iPadOS 14 si můžete vybrat z hned několika vestavěných widgetů, které pochází z nativních aplikací – tento výběr však většině uživatelům nepostačuje, například kvůli tomu, že v něm nenajdete ani původní widget s oblíbenými kontakty.

Dobrou zprávou je, že nové operační systémy jsou už delší dobu dostupné, a to jak pro veřejnost, tak pro vývojáře. Právě vývojáři aplikací měli dlouhou dobu na to, aby ke svým aplikacím připravili nové a přepracované widgety. Někteří to stihli a uživatelé z toho mohou těžit, jiní zase naopak nové widgety nevytvořili doteď, což rozhodně není ideální. Kromě toho se začaly objevovat takové aplikace, které slouží pouze pro zprostředkování určitých widgetů, popřípadě takové aplikace, ve kterých si můžete vytvořit widget podle svého gusta. V tomto článku se společně podíváme na aplikaci WifiMan from DataMan, která kromě dat o připojení k Wi-Fi nabízí i velmi jednoduchý, avšak uživatečný widget. Co se týče samotné aplikace, tak si můžete nechat zobrazit počet dat, která jste na určité síti přenesli. Veškerá tato data jsou rozdělená na stažená, odeslaná a celková.

Co se týče widgetu jako takového, tak jak už jsem zmínil výše – je velmi jednoduše zpracován a nabízí dvě velikosti, ze kterých si můžete vybrat. Pokud si jeden z těchto widgetů přidáte na plochu, anebo do sekce Dnes, můžete si nechat zobrazit, kolik dat jste v aktuálním období skrze určitou Wi-Fi síť přenesli. Samozřejmě je nutné počítat s tím, že se tyto statistiky začnou zaznamenávat až po instalaci aplikace. V rámci ní poté můžete aktuální zaznamenávané období klepnutím resetovat, tak stejně si můžete nechat zaznamenaná data jednoduše exportovat do dokumentu. Třešničkou na dortu je poté podpora tmavého režimu, který je mezi uživateli velmi populární. Aplikaci WifiMan from DataMan můžete zakoupit v App Storu za 79 korun.