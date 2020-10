Call of Duty: Black Ops Cold War má startovní trailer

Nové „codko“ vychází přibližně za dva týdny. Na oficiálním youtubovém kanále Call of Duty byl ovšem zveřejněn další trailer, který láká na pořádnou akci. Naleznete jej pod odstavcem. Call of Duty: Black Ops Cold War vychází 13. listopadu na PC, PS4 a Xbox One. Časem se dočkají také majitelé Playstation 5 a Xboxu Series X/S. Chystáte se ke koupi?