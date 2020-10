Facebook Seznamka míří do Evropy, spouští se i v České republice

Společnost Facebook nově spouští v rámci Evropy Facebook Seznamku (Facebook Dating), chce tak lidem pomoci hledat smysluplné vztahy na základě věcí, které mají společné – jako například zájmy, události a skupiny. Od samotného spuštění Facebook Seznamky přeskočila jiskra už mezi více než 1,5 miliardou lidí ve 20 zemích, ve kterých je tato funkce dostupná.

Facebook Seznamka je speciální rozhraní v rámci kterého si může uživatel v několika jednoduchých krocích vytvořit svůj vlastní profil. Díky Facebook Seznamce je jednodušší ukázat kým doopravdy jste a získat skutečný a autentický vhled do toho, kdo jsou ostatní.

Mezi klíčové funkcionality Facebook Seznamky patří

Příběhy (Stories): Příběhy umožní v rámci Seznamky sdílet momenty vašeho každodenního života a navázat tak smysluplné spojení s někým, kdo má stejné zájmy. Pokud se rozhodnete sdílet svůj Facebookový nebo Instagramový Příběh na svůj profil na Facebook Seznamce, můžete všem ukázat (spíše než o tom vyprávět) kdo doopravdy jste a můžete se tak lépe poznat ještě před tím, než se dáte dohromady.

umožní v rámci Seznamky sdílet momenty vašeho každodenního života a navázat tak smysluplné spojení s někým, kdo má stejné zájmy. Pokud se rozhodnete sdílet svůj Facebookový nebo Instagramový na svůj profil na Facebook Seznamce, můžete všem ukázat (spíše než o tom vyprávět) kdo doopravdy jste a můžete se tak lépe poznat ještě před tím, než se dáte dohromady. Tajný favorit (Secret Crush): Funkce Tajný favorit vám umožní prozkoumat potenciální vztahy s lidmi, které již znáte z Facebooku nebo Instagramu. Facebook Seznamka vám nebude nabízet randění s vašimi přáteli na Facebooku, ale pokud se rozhodnete využít funkci Tajný favorit , můžete si vybrat až devět svých přátel z Facebooku nebo sledujících na Instagramu, o které máte zájem. Pokud si vás i oni do tohoto tajného seznamu přidají, je to shoda! Jestli ale osoba, o kterou máte zájem nepoužívá Facebook Seznamku, nevytvoří si seznam Tajných favoritů nebo vás na tento seznam nedá – nikdy se nedozví, že byli vaším tajným favoritem.

Funkce vám umožní prozkoumat potenciální vztahy s lidmi, které již znáte z Facebooku nebo Instagramu. Facebook Seznamka vám nebude nabízet randění s vašimi přáteli na Facebooku, ale pokud se rozhodnete využít funkci , můžete si vybrat až devět svých přátel z Facebooku nebo sledujících na Instagramu, o které máte zájem. Pokud si vás i oni do tohoto tajného seznamu přidají, je to shoda! Jestli ale osoba, o kterou máte zájem nepoužívá Facebook Seznamku, nevytvoří si seznam nebo vás na tento seznam nedá – nikdy se nedozví, že byli vaším tajným favoritem. Události a skupiny: Můžete si zvolit, zda chcete na Facebook Seznamce vidět osoby s podobnými zájmy a to díky přidání vašich Facebookových události a skupin. Takže pokud hledáte dalšího milovníka psů, můžete vidět ostatní uživatele Seznamky, kteří jsou s vámi ve stejných skupinách pro majitele mazlíčků.

Můžete si zvolit, zda chcete na Facebook Seznamce vidět osoby s podobnými zájmy a to díky přidání vašich Facebookových události a skupin. Takže pokud hledáte dalšího milovníka psů, můžete vidět ostatní uživatele Seznamky, kteří jsou s vámi ve stejných skupinách pro majitele mazlíčků. Virtuální rande: Máte s někým na Seznamce shodu a jste připraveni na první společný video chat. Facebook přináší novou funkci, díky které můžete spustit video chat se svým protějškem jednoduchým kliknutím na ikonku videa. Seznamka pošle protějšku pozvánku a v momentě, kdy ji přijme, vás připojí do společného videohovoru, díky němuž se budete moci vzájemně lépe poznat. Před začátkem videohovoru bude zobrazeno jen vaše křestní jméno a fotografie ze Seznamky.

Hledání milostného partnera je velmi osobní záležitostí, proto byl při budování Facebook Seznamky kladen velký důraz na bezpečnost, ochranu a soukromí. Facebook spolupracoval s odborníky na tom, aby zajistil uživatelům snadný přístup k bezpečnostním prvkům a zabudovali ochranu přímo do své Seznamky – a to včetně možnosti kohokoli nahlásit a blokovat nebo zabránit lidem v posílání fotografií, odkazů, plateb nebo videí do zpráv. Facebook vám nezobrazí vaše současné přátele jako možný protějšek a ani je nebude upozorňovat na to, že používáte Seznamku. Váš profil na Facebook Seznamce, zprávy, ale ani to, kdo se vám líbí nebo s kým jste se dali dohromady se nebude objevovat ve vybraných příspěvcích na Facebooku. Společnost Facebook je odhodlaná vytvořit ze své Seznamky místo, kde se lidé cítí v bezpečí a mohou tak pohodlně hledat svůj nový protějšek a začínat smysluplné vztahy. Více o ochraně soukromí na Facebook Seznamce naleznete zde.

Dostupnost novinky

Dnešním dnem se Facebook Seznamka spouští v Rakousku, Belgii, Bulharsku, na Kypru, v České republice, Dánsku, Estonsku, Finsku, Francii, Německu, Řecku, Chorvatsku, Maďarsku, Irsku, Itálii, Litvě, Lucembursku, Lotyšsku, na Maltě, v Holandsku, Polsku, Portugalsku, Rumunsku, Švédsku, Slovinsku, na Slovensku, na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku, ve Španělsku, Švýcarsku a Spojeném království.

Facebook Seznamka je v současnosti dostupná ve 20 dalších zemích světa. Jsou jimi Argentina, Bolívie, Brazílie, Kanada, Chile, Kolumbie, Ekvádor, Guyana, Laos, Malajsie, Mexiko, Paraguay, Peru, Filipíny, Singapur, Surinam, Thajsko, Spojené státy americké a Vietnam.