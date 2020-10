Musk má ambice dostat lidi na Mars, což je známá věc. Tomu má pomoct kosmická loď Starship od společnosti SpaceX. Elon Musk nyní zveřejnil, jak by měl spodek této lodi vypadat. Konkrétně pak jde o prototyp SN8, jenž je vybaven třemi motory Raptor. Budoucnst prototypu je ale nejistá a je možné, že nebude použit. SpaceX totiž staví i prototypy SN9, SN10 a SN11.

Will be less roomy with 3 vacuum rocket engines added pic.twitter.com/pKtDFdiZYC

— Elon Musk (@elonmusk) October 14, 2020