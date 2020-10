7 aplikací a her na Mac App Store a Steamu, které získáte zdarma nebo se slevou (20. 10. 2020)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Ocitli jste se někdy v situaci, kdy jste měli zaplněné úložiště na vašem Macu a potřebovali jste jej co možná nejrychleji pročistit? V takovém případě by se vám mohla hodit aplikace Tweak and Tuneup, která dokáže okamžitě proskenovat váš disk a v případě nálezu smazat nepotřebné soubory.

Původní cena: 99 Kč (Zdarma)

Fotogalerie Aplikace se slevou - Tweak and Tuneup 1 Aplikace se slevou - Tweak and Tuneup 3 Aplikace se slevou - Tweak and Tuneup 2 Vstoupit do galerie

Aplikace Disk Clean Pro plní prakticky stejnou funkci, jako výše zmiňovaný nástroj Tweak and Tuneup. Tento program dokáže taktéž proskenovat váš disk a případně odstranit nepotřebné soubory, zbytečné logy, zprávy o pádech aplikací a nedokončená stahování.

Původní cena: 129 Kč (Zdarma)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Disk Clean Pro 1 Aplikace se slevou-Disk Clean Pro 5 Aplikace se slevou-Disk Clean Pro 4 Aplikace se slevou-Disk Clean Pro 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-Disk Clean Pro 2 Vstoupit do galerie

Poslední aplikace pro čištění úložiště na Macu, kterou si zde dneska uvedeme, je Disk Analyzer Pro. S pomocí tohoto nástroje se můžete velice snadno a rychle zbavit starých a nepotřebných dat a odlehčit tak vašemu disku. Program vám totiž umožní lokalizovat největší soubory, které tak budete moci v okamžiku odstranit.

Původní cena: 249 Kč (Zdarma)

Fotogalerie Aplikace se slevou – Disk Analyzer Pro 1 Aplikace se slevou – Disk Analyzer Pro 5 Aplikace se slevou – Disk Analyzer Pro 4 Aplikace se slevou – Disk Analyzer Pro 3 +2 Fotek Aplikace se slevou – Disk Analyzer Pro 2 Vstoupit do galerie

Považujete se za hudebníka či milovníka hudby a hledáte nějaký vhodný nástroj pro zabavení? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli ano, tak byste rozhodně neměli přehlédnout dnešní nabídku na aplikaci Wotja Pro 20: Generative Music. S pomocí tohoto nástroje totiž můžete hudbu různě mixovat a skládat.

Původní cena: 749 Kč (479 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Wotja Pro 20 Generative Music 5 Aplikace se slevou-Wotja Pro 20 Generative Music 4 Aplikace se slevou-Wotja Pro 20 Generative Music 3 Aplikace se slevou-Wotja Pro 20 Generative Music 2 +2 Fotek Aplikace se slevou-Wotja Pro 20 Generative Music 1 Vstoupit do galerie

Setkali jste se někdy s poškozenou komprimovanou složkou ve formátu ZIP, kterou jste kvůli tomu nedokázali otevřít či extrahovat? V takových případech vás může zachránit aplikace Zip Doctor. Ta totiž dokáže komprimované složky opravit a obnovit tak ztracená data.

Původní cena: 499 Kč (Zdarma)

Zdroj: Mac App Store

Jak již samotný název napovídá, aplikace Koi Pond 3D vám prakticky poskytne vaši osobní nádrž s kapry Koi. Tento nástroj vás dokáže vcelku snadno uklidnit a pomůže vám s relaxací. Jak to ale celé funguje? Aplikace vám zobrazí zmiňovanou nádržku s různými kapry, což doplňuje parádní uklidňující muzika.

Původní cena: 79 Kč (25 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Koi Pond 3D 1 Aplikace se slevou-Koi Pond 3D 5 Aplikace se slevou-Koi Pond 3D 4 Aplikace se slevou-Koi Pond 3D 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-Koi Pond 3D 2 Vstoupit do galerie

Legendární hra Golf With Your Friends se dostává do akce. Zakoupením tohoto titulu získáte parádní hru, ve které budete moci vyzvat vaše přátele v golfu. Ve hře na vás ale čekají velice zajímavě zpracované mapy a věřte tomu, že se parádně pobavíte a mnohdy vám až bouchnou saze.

Původní cena: 14,99 € (10,04 €)