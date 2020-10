Dva astronauti zjistí, že se k Zemi řítí asteroid, který může za 6 měsíců zničit planetu. Vydávají se tak na cestu informovat lidi. Všem jsou ale pro smích. Asi takto by se dala charakterizovat chystaná komedie Don’t Look Up z dílny Netflixu. Od filmu jsou velká očekávání, a to převážně díky hereckému obsazení. Ostatně posuďte sami – Leonardo Di Caprio, Meryl Streep, Cate Blanchett, Jennifer Lawrence, Matthew Perry a Timotée Chalamet. Filmu se dočkáme příští rok.