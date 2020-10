Zatímco na konkurenčním operačním systému Android mají uživatelé ve zvyku využívat různé aplikace pro zprostředkování klávesnic, tak mezi uživateli iOS je nejoblíbenější nativní klávesnice. Většina uživatelů se kromě toho bojí, že by při instalaci klávesnice třetí strany mohlo dojít ke sběru dat, popřípadě že by vývojář aplikace mohl získat veškerý vstup z vaší klávesnice. V rámci nativní klávesnice z iOS a iPadOS získáte jednoduchý vzhled o ovládání. Kromě klasické klávesnice s písmeny můžete zobrazit speciální znaky, klávesnici s emoji a popřípadě klávesnice s jinými jazyky. Pokud jste se však rozhodli na iPhonu či iPadu napsat znak stupňů, tedy °, tak jistě víte, že tento znak se v klávesnici nenachází. Pojďme se společně podívat na to, jak tento znak můžete jednoduše napsat.

Jak na iPhone napsat znak stupňů

Pokud uživatel nemůže na klávesnici najít nějaký znak, popřípadě pokud neví, jak se píše, tak většinou tento znak vyhledá v Google a zkopíruje jej. Co si ale budeme nalhávat, tato možnost není úplně elegantní – komu by se chtělo různé znaky, v našem případě znak stupňů, kopírovat. Níže proto naleznete postup, pomocí kterého můžete zmíněný znak napsat rychle a jednoduše:

Prvně je samozřejmě nutné, abyste se na vašem iOS či iPadOS zařízení přesunuli do aplikace, ve které chcete znak napsat.

ve které chcete znak napsat. Jakmile tak učiníte, tak klepněte do textového pole, čímž se zobrazí nativní klávesnice.

čímž se nativní Po zobrazení klávesnice je nutné, abyste v její levé dolní části klepnuli na tlačítko 123.

Tímto se na klávesnici zobrazí řada s čísly , společně s některými základními znaky.

, společně s některými Chcete-li napsat znak stupňů, tak nyní stačí, abyste podrželi prst na nule – 0.

Po krátkém podržení se zobrazí nad 0 malé okno, kde už stačí prstem přejet na °.

kde už stačí prstem Jakmile na ° přejedete, tak můžete zvednout prst z klávesnice.

Výše uvedeným způsobem lze tedy v rámci iOS či iPadOS jednoduše napsat znak stupňů. Až tedy budete někdy v budoucnu potřebovat vyjádřit teplotu anebo třeba úhel, tak už nebudete muset psát slovem „stupňů“, ale přímo třeba 24°C v případě teploty anebo 180° v případě úhlu. Postup uvedený výše je samozřejmě velmi jednoduchý, každopádně si myslím, že málokdo z vás tento trik zná.