Instagram si v Británii posvítí na skrytou reklamu

Znáte to všichni. Podíváte se na Instagram a mnohdy vidíte, jak lidé, kteří mají hodně followerů, vám doporučují „skvělý produkt“. Všem je jasné, že jde o placenou reklamu, nikde to ale není řečeno. Na tyto influencery si ve Velké Británii posvítí regulační úřad CMT. Tento úřad uloží influencerům povinnost odhalit, zda jde o reklamu, za kterou obdrželi nějaké plnění. Samozřejmě budou užívány všemožné technologické nástroje pro kontrolu takových účtů v tom smyslu, zda by daný neoznačený příspěvek mohl být reklamou.