Apple se začíná připravovat na vánoční sezónu

Zatím co my se připravujeme na příchod iPhone 12 Pro a iPhone 12 do redakce, Apple se již připravuje na letošní Vánoce. V mailu, který rozeslal v pátek večer všem, kteří využívají Apple Books informoval o tom, kdy je nutné nejpozději dodat své knihy ke schválení, aby byly publikovány ještě před letošními svátky. Pokud chcete aby vaši knihu Apple zveřejnil ještě před 24. 12. 2020, pak ji musíte odeslat ke schválení nejpozději 11. 12. 2020, tedy zhruba dva týdny před pubikací. Knihy, jenž mají vyjít 1. 1. 2021 pak vyžaduje Apple ke schválení nejpozději 18. 12. 2020.