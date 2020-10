V případě, že vlastníte jablečné hodinky Apple Watch, tak prakticky na sto procent víte o tom, že si na nich můžete nechat zrcadlit nastavení režimu Nerušit. Pokud se tedy na vašem iPhonu aktivuje Nerušit, tak dojde také k aktivaci na Apple Watch. Většina z nás si nechává režim Nerušit automaticky aktivovat před spánkem, popřípadě po aktivaci režimu Spánek. Kromě toho je na Apple Watch k dispozici ještě také tichý režim, který ztlumí všechny notifikace. Oznámení poté budete dostávat tiše ve formě vibrací. Až do příchodu iOS 14 jste si ale na Apple Watch nemohli nastavit, aby došlo k automatické aktivaci tichého režimu – například po příchodu do práce, anebo třeba do školy. V tomto článku se společně podíváme, jak na to.

Jak na Apple Watch nastavit automatickou aktivaci tichého režimu

Jestliže chcete na vašich Apple Watch nastavit automatickou aktivaci tichého režimu v určitou denní dobu, anebo po příchodu na určité místo, tak k tomu budete potřebovat nativní aplikaci Zkratky a iPhone aktualizovaný na iOS 14. Pokud obě tyto podmínky splňujete, pokračujte následovně:

Prvně je samozřejmě nutné, abyste si na vašem iPhonu spustili aplikaci Zkratky.

Jakmile tak učiníte, tak ve spodním menu klepněte na možnost Automatizace.

Nyní je nutné, abyste klepnuli na možnost Vytvořit osobní automatizaci. Pokud už nějakou automatizaci máte, tak klepněte na ikonu + vpravo nahoře.

Poté se zobrazí nová obrazovka s podmínkami, kdy se má určitá akce spustit: Pokud chcete režim Nerušit na Apple Watch aktivovat v určitý čas, zvolte možnost Denní doba; pokud chcete režim Nerušit na Apple Watch aktivovat po příchodu na určité místo, zvolte možnost Příchod.

Nyní je nutné, abyste si nastavili parametry pro spuštění akce – nastavte si tedy čas a popřípadě místo.

a popřípadě Po úspěšném nastavení klepněte vpravo nahoře na Další.

Jakmile tak učiníte, tak klepněte na tlačítko Přidat akci.

Do vyhledávacího pole poté vepište Nastavit tichý režim , a poté na tuto možnost klepněte.

, a poté na tuto možnost Tímto dojde k přidání akce pro zapnutí tichého režimu ve vámi zvolenou dobu, anebo na zvoleném místě.

Po přidání klepněte vpravo nahoře na tlačítko Další.

Zde už jen stačí, abyste deaktivovali možnost Zeptat se před spuštěním.

možnost Nakonec klepněte na Hotovo vpravo nahoře.

Tímto jednoduchým způsobem, pomocí Automatizací, které se nachází v aplikaci Zkratky, si můžete nastavit, kdy anebo kde dojde k automatické aktivaci tichého režimu. Kromě toho, že si můžete nastavit aktivaci, tak samozřejmě také existuje možnost pro automatické vypnutí. Stačí vytvořit novou automatizaci, a poté vybrat, za jakých podmínek, tedy například kdy a kde, se má tichý režim deaktivovat. Poté přidejte akci Nastavit tichý režim a Zapnuto přepněte na Vypnuto. Nakonec opět nezapomeňte deaktivovat možnost Zeptat se před spuštěním. V rámci Automatizací v iOS 14 si můžete nastavit o mnoho více různých možností, které vám zpříjemní život – rozhodně se tedy nebojte provést průzkum.