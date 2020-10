iPhone 12 výkon: Jak výrazně si výkonnostně iPhony 12 polepší oproti předešlým generacím?

Zajímá vás, jaký bude mít iPhone 12 výkon oproti předešlým generacím iPhonů? I na tuto otázku už lze velmi dobře odpovědět před samotným představením těchto telefonů, které má Apple naplánované na dnešní večer. Díky nedávno uniklým benchmarkům iPadu Air 4, který má být díky stejnému procesoru a RAM prakticky výkonnostně totožný s iPhony 12 a jen o něco málo méně výkonný než iPhony 12 Pro, se totiž dá rozdíl mezi „dvanáctkami“ a modely předešlými snadno spočítat. Stačí k tomu jediné – benchmarkové výsledky mobilních zařízení poháněných procesory A14 Bionic a staršími.

Fotogalerie iPhone 12 Pro koncept -FB iPhone 12 Pro koncept -12 iPhone 12 Pro koncept -11 iPhone 12 Pro koncept -10 +10 Fotek iPhone 12 Pro koncept -9 iPhone 12 Pro koncept -8 iPhone 12 Pro koncept -7 iPhone 12 Pro koncept -5 iPhone 12 Pro koncept -6 iPhone 12 Pro koncept -4 iPhone 12 Pro koncept -3 iPhone 12 Pro koncept -2 iPhone 12 Pro koncept -1 Vstoupit do galerie

Na porovnání výkonu se zaměřili naši kolegové z portálu MacRumors na svém Twitteru. Proti iPhonu 12, respektive pak jeho procesoru A14 Bionic, postavili konkrétně iPhone 6s s čipem A9, iPhone 7 s čipem A10 Fusion, iPhone 8 (X) s čipem A11 Bionic, iPhone XS s čipem A12 Bionic a iPhone 11 Pro (SE) s čipem A12 Bionic. Ve všech případech se dobrali poměrně zajímavých výsledků, které rozhodně stojí za ukázku. Pokud totiž budete přecházet z iPhonu 6s (či SE 1. generace), dočkat byste se měli 196% výkonnostního nárůstu, což zní skutečně brutálně. V případě iPhonů 7 se má jednat o 117% výkonnostní nárůst, u iPhonů 8 a X 75% nárůst, u XS a XR 44% nárůst a SE 2. generace spolu s 11 a 11 Pro slušný 18% nárůst. Ve všech případech se tedy jedná o zajímavé skoky, které budou zcela určitě od iPhonů XS níž solidně cítit – tím spíš, když bude iOS 14 pro iPhony 12 perfektně optimalizován.

Novým iPhonům 12 by měla hrát kromě výkonného procesoru do karet i velikost RAM paměti. U řady Pro se totiž očekává nasazení 6 GB RAM, což je vůbec nejvíce, co se v iPhonech doposud objevilo. Jen tak pro zajímavost – první mobilním zařízením z dílny Applu disponujícím 6 GB RAM byl iPad Pro (2018) s 1 TB úložištěm, který však Apple prezentoval jako alternativu ke klasickému počítači. S trochou nadsázky se tak dá říci, že vám letos kalifornský gigant nebude chtít prodávat mobily, ale malé kapesní počítače – tedy minimálně z hlediska hardwarové výbavy. Další detaily o novinkách se dozvíme již dnes večer. Snad se iPhony 12 ukážou v co možná nejlepším světle.