Na iPhony míří netradiční hra, ve které se naučíte balancovat s hromadou věcí

Někdy stačí k zahájení hry úplně jednoduchý nápad. Vývojáři z VRPlayingGames se asi podívali na hromady harampádí na svých půdách a usoudili, že i z toho se dá vytřískat relaxační hra. Tou prý má být jejich nový výtvor Balance Stuff, ve kterém budete balancovat roztodivné předměty do stabilních hromádek. Každá úroveň vás postaví před stolek či malou poličku, na kterou budete muset opatrně na sebe skládat určené množství předmětů bez toho, aby popadali na zem. Hra tak testuje schopnost správně usoudit které předměty poskytnout správnou základnu pro seskládávání dalších objektů nad ně. Balance Stuff nepožaduje po hráčích splnění dalších dodatečných výzev. Sama má fungovat jako prostředek k uvolnění stresu a relaxaci v době, která mnohým lidem testuje jejich odolnost vůči stresu.

