7 aplikací a her na Mac App Store a Steamu, které získáte zdarma nebo se slevou (12. 10. 2020)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Pravděpodobně drtivá většina všech jablíčkářů si své fotografie ukládá do nativní aplikace Fotky. Co když ale na Macu chcete všechny snímky exportovat do určité složky a nadále s nimi pracovat? V takovém případě byste mohli ocenit aplikaci Photo Exporter, která dokáže všechny fotografie z iCloudu stáhnout a exportovat na předem zvolené místo.

Původní cena: 249 Kč (129 Kč)

Jestliže hledáte nějakou praktický a jednoduchý nástroj, který by vám dokázal pomoci se správou vašich nadcházejících úkolů, tak by vás mohla zaujmout aplikace PopDo. K té můžete přistupovat přímo z horního menu baru, kde si v rychlosti zapíšete svůj úkol. Výhodou je přímá integrace s aplikací Připomínky a synchronizace skrze iCloud.

Původní cena: 249 Kč (129 Kč)

Jak již samotný název napovídá, aplikace batchROTATE slouží pro rotování vašich obrázků. S tím si samozřejmě poradí kdejaký program. Výhodou tohoto řešení je, že si dokáže poradit s rotací hned několika snímků najednou, podporuje řadu dnes nejběžnějších formátů a nikterak neovlivní EXIF metadata souboru.

Původní cena: 79 Kč (Zdarma)

Pokud častokrát pracujete s fotografiemi a potřebovali byste snížit jejich velikost, zbystřete. Dnes je totiž k dispozici aplikace Photo Size Optimizer zcela zdarma. S její pomocí můžete provést kompresi na vašich snímcích a ušetřit tak až 80 procent místa. Program nadále nabízí i bezztrátovou kompresi, poradí si se změnou rozměrů a samozřejmě dokáže pracovat s více soubory najednou.

Původní cena: 379 Kč (Zdarma)

Hledáte nějakou vhodnou a ověřenou aplikaci, která by vám dokázala pomoci se správou osobních financí? V takovém případě byste se měli přinejmenším podívat na program SavingsApp: Personal Finance. V rámci této aplikace si budete zapisovat jednotlivé výdaje a příjmy, díky čemuž vše přehledně uvidíte samotný stav a získáte tak perfektní a detailní přehled.

Původní cena: 379 Kč (Zdarma)

Další aplikací, která vám dokáže pomoci se správou úkolů a případně i posunout produktivitu kupředu, je Break – Auto Time Manager. Jak již samotný název napovídá, s pomocí tohoto nástroje si budete monitorovat, kolik času nad jednotlivými úkoly strávíte, díky čemuž si následně dokážete daleko lépe zorganizovat váš čas.

Původní cena: 249 Kč (Zdarma)

Pokud se řadíte mezi milovníky klasických rogue-like her, ale neopovrhnete ani novějších titulem? V takovém případě by se vám mohla zalíbit perfektní hra Book of Demons, ve které budete stavět různé balíčky a utkáte se s hordami hrůzostrašných nepřátel. Vše má přitom hlubší význam. Budete totiž muset zastavit hlavního záporáka a zastavit celé utrpení.

Původní cena: 21,99 € (4,39 €)