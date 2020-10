1 429 302 unikátních čtenářů navštívilo v září LsA, DĚKUJEME!

Vždy jsme se snažili dělat LsA tak, aby bavilo co největší množství lidí. Ani ve snu by nás však nenapadlo, že se dá s webem zaměřeným na jednu jedinou značku z celého IT světa zamířit až tak vysoko. Vy, naši čtenáři, jste nás tam však dostali a to zatraceně vysoko. Chceme poděkovat každému jednomu z 1 429 302 unikátních čtenářů, kteří dle auditovaného měření Netmonitor navštívilo v září 2020 náš magazín.

Díky vám jsme překonali v návštěvnosti magazíny, které jsme dlouhé roky obdivovali a četli je ještě jako děti. Vaše přízeň nás těší o to víc, když si uvědomíme, že narozdíl od drtivé většiny ostatních magazínů se LsA zaměřuje nikoli na technologie jako takové, ale pouze na Apple. Děkujeme z celého srdce a doufáme, že nám svou přízeň udržíte i nadále! Měření Netmonitoru je veřejně přístupné přímo zde a naleznete na něm výsledky největších webů v ČR.