Sonda Mars Express, jež byla k rudé planetě vyslána Evropskou kosmickou agenturou, objevila pod ledem v jižní polární oblasti jezera tekuté, a zřejmě slané, vody. Že by v této oblasti mohla být jezera se šušká již zhruba dva roky. Nyní to bylo potvrzeno, čímž se opět zvýšila pravděpodobnost, že by na Marsu mohl být život.