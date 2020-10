iOS 14 trpí další nepříjemnou chybou, ta se tentokrát týká e-mailových aliasů

E-mailové aliasy jsou skvělým nástrojem, který (nejen) uživatelům Apple produktů nabízí jejich iCloudový účet. Každý si kromě svého originálního iCloud účtu může vytvořit ještě další tři mailové adresy, které může používat pro případy, kdy není vhodné použít účet originální. Nyní se však ukázalo, že si nový iOS 14 s aliasy ne vždycky poradí a jejich funkcionalita příliš nefunguje.

Problém se týká defaultní aplikace pro e-maily, která nedokáže využívat zvolené aliasy v případě odesílání e-mailové komunikace u některých uživatelů. Problém se neobjevuje plošně, někteří uživatelé si však nemohou zvolit některý z používaných aliasů při nastavování odesílatele v záhlaví e-mailu. U jiných uživatelů je tato změna možná, e-mail jako takový jí však nereflektuje a alias pro odeslání nepoužije, což může být v některých případech poměrně nepříjemné, nebo minimálně nešťastné.

Dle informací ze zahraničních fór to vypadá, že se problém netýká výhradně Applovských aliasů, ale také těch dostupných na dalších e-mailových účtech a doménách jako například Gmail/Google, kde se adresa odesílatele v některých případech vybírá zcela náhodně ze všech propojených aliasů.

Tento problém dle mnohých reakcí není možné zcela vyřešit a postižení uživatelé tak musí počkat, až chybu napraví Apple. Pozitivní zprávou však je, že by k opravě mělo dojít už v příští aktualizaci operačních systémů iOS/iPadOS. Na webu se totiž objevují informace o tom, že Apple vložil hotfix tohoto problému už do momentálně testované bety iOS 14.2. Všeobecně se očekává, že Apple vydá iOS 14.2 společně s novými iPhony, které by se měly dočkat představení snad ještě v průběhu října.