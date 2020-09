Jak zabránit spamu: 5 základních tipů, kterými snížíte riziko spamu v mailech na minimum

S otravnými spamy, které nepříjemně plní mailové schránky se setkal ve svém životě snad každý z nás. Intenzita spamových mailů totiž pozvolna roste a přestože nyní mailové klienty disponují celou řadou nástrojů sloužících pro eliminaci tohoto prvku, stoprocentně spolehlivý záchyt těchto otravných mailů nemají – respektive mít mohou, ale poté už existuje riziko, že kromě spamu zachytí i klasické maily (například kvůli velmi tvrdě nastaveným pravidlům příchozí pošty). Existuje však několik naprosto elementárních rad, které riziko doručení spamů do vašich mailových schránek sníží na minimum. Jaké to jsou?

Eliminovat zveřejňování hlavní mailové adresy na internetu

Jedním z klíčů úspěchu při eliminaci spamových mailů ve vašich schránkách je dbát na to, kde svoji mailovou adresu zveřejňujete. Může se vám sice zdát jako naprostá banalita, když svůj mail vyvěsíte někam na blog, sociální síť či jiné veřejně dostupné webové stránky, avšak vězte, že tomu tak není. Potenciálním spamerům totiž tímto činem nabijete jejich zbraně, jejichž vybití pro vás bude následně velmi těžké, neřku-li nemožné. Například pro nejrůznější převážně asijské prodejce není žádný problém přes speciální boty “pročesat” nejrůznější weby, vytáhnout z nich mailové adresy a ty následně zahltit svými nabídkami naprostých zbytečností, které vám mohou servírovat i několikrát denně. Rada číslo jedna tedy zní: Svůj primární mail se snažte na veřejnosti vystavovat co možná nejméně – v ideálním případě pak vůbec.

Důkladné prostudování “zaškrtávacích” povolení na webech

Řada z nás si za roky používání internetu a vlastně i elektroniky jako takové vytvořila zlozvyk ve formě bezmyšlenkovitého odsouhlasení všech vyskakovacích oken ve snaze co nejrychleji tyto otravné prvky přejít a dostat se k námi požadovanému obsahu. Zatímco u instalace různých programů to nemusí být ve výsledku žádný velký problém, v případě nákupů či registrací na nejrůznější weby je tomu přesně naopak. Před dokončením registrace, objednávky či čehokoliv podobného na tento způsob jste totiž zpravidla vyzváni k odsouhlasení nejrůznějších smluvních podmínek zaškrtnutím s tím, že na stejné stránce jsou pak i požadavky pro odsouhlasení zasílání reklamních sdělení, dotazníků a podobných zbytečností. Vtip je v tom, že zatímco smluvní podmínky či typově podobné věci jsou pro dokončení daného úkonu nezbytné, u reklamních sdělení a dalších podobných věcí tomu tak není. Je proto určitě vhodné vždy prostudovat, co vlastně povoluji a pokud něco jen trochu zavání možným spamem – což zasílání reklamních sdělení a podobných věcí splňuje -, raději od toho dejte ruce pryč. Zasílání tohoto materiálu je sice samozřejmě zrušitelné, ale je to pro vás starost navíc.

Mít pro registrace jiný mail než hlavní

Pokud se často registrujete na nejrůznějších webech či eshopech a chcete mít jistotu, že vám spamy neznepříjemní život, vyřešte to jednoduše založením speciálního registračního mailu, který budete pro registraci používat. Jedná se sice o naprosto banální radu, avšak spam od vašeho primárního mailu, který budete využívat pro komunikaci, oddělíte naprosto dokonale. Fajn je i to, že pro tyto účely stačí vlastně jakýkoliv mail klidně se smyšleným jménem a údaji – jeho vytvoření tedy zabere skutečně jen pár desítek vteřin či minut.

Využívání alternativních přihlašovacích možností namísto registrace

Fajn možností, jak zabránit spamu, je využití alternativních možností pro přihlášení k eshopům, službám či webům. Na mysli máme konkrétně možnosti jako Přihlásit se přes Facebook, Přihlásit se přes Google či Přihlásit se přes Apple. Zatímco v prvních dvou případech o úplném bezpečí hovořit nelze, jelikož tímto přihlášením de facto jen nabijeme reklamní munici provozovatelů přihlašovacích systémů, přihlášení se přes řešení Applu je z hlediska bezpečnosti vynikající. Budete-li chtít, může být totiž zcela anonymní, což jinými slovy znamená, že možnost spamu je naprosto nulová. Totéž lze sice říci i u Googlu a Facebooku, avšak zde se vystavíte nepřímému spamu ve formě personalizovaných reklam.

Registrovat se jen na důvěryhodná místa

Pokud se vám ani jedna z předešlých rad příliš nezamlouvá, máme pro vás poslední a zřejmě nejobecnější tip – řiďte se zkrátka selským rozumem a registrujte se jen na místa, která jsou ověřená či minimálně nevypadají úplně pofidérně. Jasně, registrace na ověřená místa sice ještě není zárukou nulového spamu od provozovatele webu, avšak rozhodně se vystavíte riziku nižšímu než při registraci na no-name asijské stránky nabízející iPhony za v přepočtu 250 korun či bezplatné využívání placených služeb. Před každou registrací na internetu se tedy v případě, že pro ní nechcete použít jiný než primární mail, dobře zamyslete a odpovězte si na otázku, zda je vůbec zde registrace nikoliv jen vhodná, ale zároveň i nutná. Spousty webů se totiž na oko tváří na to, že u nich bez registrace nevyřídíte nic, ale ve výsledku se ukáže, že vám registrace nabídne jen několik málo výhod navíc, bez kterých se člověk obejde levou zadní.