Facebook chce po Applu, aby šlo na iPhonech nastavit jako výchozí aplikaci pro zprávy Messenger

Umíte si představit, že by na iPhonech coby výchozí aplikace pro zprávy fungoval Messenger od Facebooku? Právě o to se podle serveru The Information Zuckerbergova společnost snaží. Operační systém iOS 14 umožňuje uživatelům změnit výchozí e-mailový klient, stejně jako výchozí webový prohlížeč. Společnost Facebook věří, že tyto novinky by mohly být dalším krokem k možnost změny výchozí aplikace pro zprávy.

„Máme pocit, že by lidé měli mít možnost volby mezi různými komunikačními aplikacemi,“ uvedl viceprezident Facebooku Stan Chudnovsky, který má také na starost aplikaci Messenger, a dodal, že k tomu podle něj vše směruje tak či tak. Společnost Facebook podle Chudnovskeho opakovaně žádala Apple, aby zvážil možnost změny výchozí aplikace pro psaní zpráv. Chudnovsky se podle svých vlastních slov domnívá, že nástroje pro psaní zpráv mají výrazný vliv na prodeje hardwaru. Pokud by Apple zvážil zmiňovanou změnu, mohlo by to kromě jiného znamenat zavedení dalších poplatků pro zasílání SMS zpráv prostřednictvím aplikací třetích stran. Pro Apple by to znamenalo nutnost výrazných úprav v operačním systému iOS.

Společnost Apple již delší dobu čelí ze strany významných i menších tvůrců aplikací kritice kvůli svému postoji k využívání aplikací nejen v operačním systému iOS. Společnosti Epic Games, Spotify, Tile a několik dalších nedávno založily novou organizaci s názvem Coalition for App Fairness, která má za cíl více upozornit na problémy mezi společností Apple a vývojáři aplikací. „Uživatelé si zaslouží svobodu volby a možnost rozhodnout se, která aplikace pro hudbu, e-maily, chat a další jim nejvíce vyhovuje,“ uvedla mluvčí zmíněné organizace. Tvůrcům aplikací vadí zejména omezení ze strany Applu vůči herním aplikacím, příliš vysoké provize nebo přístup k nákupům v aplikaci.