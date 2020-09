Načítací časy dokáží leckoho pořádně vytočit. Dobrou zprávou je, že majitelé nejnovější generace Xboxu budou mít s tímto problémem jen minimální starosti. Microsoft díky Velocity a novému SSD razantně zkrátilo načítací dobu. GameSpot tvrdí, že načítání her se zkrátí o 70 až 80 % v porovnání s Xbox One X, což zní jistě skvěle.

Loading times comparison between Series X and One X via GameSpot/CNET pic.twitter.com/uJRDYhdLJJ

— Nibel (@Nibellion) September 28, 2020