Dnes se již většina z nás těší na to, až si budou mít možnost koupit nový iPhone 12 a to kromě i ného i kvůli opět vylepšenému fotoaparátu, který od této novinky s jistotou očekáváme. Pokud však máte talent, můžete vytvořit dokonalé záběry i pomocí dnes již téměř zastaralého iPhone X, nad kterým by mnoho lidí ohrnovalo nos. Podívejte se, jak vypadají Alpy natočené pomocí iPhone X a DJI Mavic Pro od člověka, který zkrátka umí.