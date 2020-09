S příchodem iOS 14 jsme se dočkali také příchodu jedné velmi kontroverzní funkce – Knihovna aplikací. Díky této funkce se mohou vaše aplikace rozdělit do několika různých kategorií, které si poté můžete rozklepnout a aplikace si zobrazit. Knihovnu aplikací naleznete na domovské obrazovce, a to úplně napravo. Kontroverzní je tato funkce především kvůli tomu, že jí uživatelé jednoduše nemohou přijít na chuť. V tomto případě existují dvě skupiny – první Knihovnu aplikací využívá naplno, druhá poté nikoliv. Pokud patříte do první skupiny, tak si v tomto návodu společně ukážeme, jakým způsobem můžete konkrétní aplikaci do Knihovny aplikací přesunout. Vrhněme se přímo na věc.

Jak na iPhone přesunout aplikace do Knihovny aplikací

V případě, že chcete na vašem iPhonu přesunout aplikaci do Knihovny aplikací, tak se nejedná o nic složitého. Stačí postupovat následovně:

Prvně je samozřejmě nutné, abyste na vašem iPhonu měli nainstalovaný iOS 14 – na starších verzích Knihovnu aplikací nenajdete.

Pokud tuto podmínku splňujete, tak se na vašem iPhonu přesuňte na domovskou obrazovku.

Jakmile tak učiníte, tak si najděte na stránce místo, kde se nenachází žádná aplikace či widget, a poté na něm podržte prst.

Prst na prázdném místě držte do té doby, dokud se aplikace nezačnou třást, čímž se přesunete do režimu úprav.

Nyní stačí vyhledat konkrétní aplikaci, kterou chcete do Knihovny aplikací přesunout.

Poté, co ji najdete, tak v jejím levém horním rohu klepněte na ikonu -.

Nakonec se otevře menu, ve kterém zvolte možnost Přesunout do knihovny aplikací.

Pokud naopak chcete nějakou aplikaci z Knihovny aplikací na plochu přidat, tak se do Knihovny aplikací přesuňte. Poté aplikaci klasicky chyťte a přesuňte ji tam, kde potřebujete.

Apple se rozhodl Knihovnu aplikací do iOS 14 přidat kvůli jednoduchému důvodu. Podle jeho průzkumu si uživatelé pamatuji rozmístění ikon pouze na prvních dvou stránkách s aplikacemi. Pokud mají stránek s aplikacemi více, tak jednoduše ztrácí přehled a tak jako tak musí aplikace hledat. Knihovna aplikací vám veškeré aplikace velmi jednoduše rozdělí do zmíněných kategorií, kromě toho poté můžete v horní části využít také vyhledávání, takže aplikaci můžete opět najít o mnoho rychleji. Do jaké skupiny uživatelů se řadíte vy? Využíváte Knihovnu aplikaci, anebo ji nemůžete ani vidět a nejraději, kdyby to šlo, byste ji vypnuli? Dejte nám to vědět do komentářů.