Takhle vypadá zařízení, které dokáže prolomit šifrování iPhonu

Není to tak dávno, co se už poněkolikáté rozhořely diskuze ohledně prolamování iPhonů. Vzhledem k tomu, že společnost Apple sveřepě odmítá tímto způsobem zasahovat do vyšetřování, a orgánům činným v trestní řízení poskytuje pouze běžně dostupná data, se vyšetřující často musí spoléhat na zařízení typu GrayKey. Právě snímky tohoto zařízení se nedávno díky FCC registraci objevily na internetu a prohlédnout si je může opravdu každý.

Široká veřejnost získala větší povědomí o zařízení jménem GrayKey v roce 2018. Jednalo se tehdy o relativně (opravdu relativně) finančně nenáročný přístroj, používaný policií a dalšími podobnými institucemi a organizacemi k získání přístupu k zašifrovaným datům, která se nacházela na zamčených chytrých zařízeních pachatelů, podezřelých, ale třeba také obětí trestných činů. Vyšetřující se tak mohl dostat do zamčeného smartphonu, aniž by k tomu potřeboval jakékoliv kroky ze strany jeho majitele. Až dosud ale detaily ohledně zařízení GrayKey zůstávaly spíše zahaleny tajemstvím. Neexistovalo příliš mnoho veřejně dostupných fotografií – běžní uživatelé tak měli jen přibližné tušení, že GrayKey má podobu tmavé krabičky, ze které vedou dva kabely. Právě s jejich pomocí se zařízení připojovalo k zamčeným přístrojům. Nejnovější fotografie toho konečně odhalují o něco více – na jedné straně GrayKey si můžeme všimnout trojice LED diod – dvě z těchto diod se nacházejí nad dvojicí krátkých Lightning kabelů, které vedou z přístroje, třetí se spolu s nápisem Status nachází uprostřed. Zadní strana „krabičky“ je opatřena ethernetovým a USB portem. Na snímcích si také můžeme poměrně podrobně prohlédnout i vnitřek přístroje.

Společnost GrayShift, která přístroje GrayKey vyrábí a prodává, se díky přístupu ze strany firmy Apple rozhodně nemusí bát nedostatku klientů. Přístroj byl údajně úspěšně použit v řadě důležitých vyšetřování včetně případu z konce loňského roku, kdy se FBI podařilo úspěšně proniknout do iPhonu 11 Pro Max.