7 aplikací a her na Mac App Store a Steamu, které získáte zdarma nebo se slevou (23. 9. 2020)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Jestliže se řadíte mezi milovníky logických klikacích her, tak byste rozhodně neměli přehlédnout LUNA The Shadow Dust. V tomto titulu se přesunete do samotného stínu reality, kde na vás čeká čarovný svět. Sami se přitom ocitnete v roli chlapec, který se vydává na dobrodružství se svým společníkem.

Původní cena: 449 Kč (399 Kč)

V zábavné adventuře se zhostíte role hodinového manžele jménem Harper Pendrell. Celý příběh hry začíná v okamžiku, kdy na ulici naleznete umírající ženu, jejíž poslední slova vás zasvětí do velice zajímavého tajemství. Zemí se totiž šíří neznámá epidemie a vaším úkolem bude poodhalit pravdu a najít klíč k její zástavě.

Původní cena: 449 Kč (329 Kč)

Jak již samotný název napovídá, aplikace Moon FM – Premium Podcast App slouží jakožto přehrávač podcastů. Program tak cílí na všechny milovníky zmiňovaných podcastů a rozhodně vás nadchne svým perfektním zpracováním, intuitivním uživatelským prostředím a dalšími výhodami.

Původní cena: 249 Kč (129 Kč)

Velice populární aplikace Money Pro: Personal Finance je opět v akci. Správa financí dá mnohdy pořádně zabrat. Pokud byste se chtěli naučit šetřit, nebo chcete mít zkrátka přehled nad vaším rozpočtem, tak by vám tento program rozhodně neměl chybět. S jeho pomocí si totiž budete zaznamenávat všechny výdaje a příjmy, přičemž vás aplikace bude upozorňovat na nadcházející platby a ze zadaných dat vykreslí parádní grafy.

Původní cena: 749 Kč (379 Kč)

Aplikace Pixave primárně cílí na různé grafiky a lidi, kteří častokrát pracují s obrázky či si je prohlíží. Tento program totiž slouží jako správce fotografií a snímků obrazovky a svému uživateli tak umožňuje si fotky procházet, mít nad nimi přehled, různě je upravovat, měnit jejich formáty a podobně.

Původní cena: 379 Kč (129 Kč)

Pokud studujete na vysoké škole a rádi byste si vypočítali, jak moc jste prozatím úspěšní, tak byste určitě neměli přehlédnout dnešní akci na aplikaci GPA-Calculator. Programu stačí, když mu zadáte vaše semestry, jednotlivé předměty a jejich známky a o zbytek se postará nástroj kompletně za vás.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Považujete se za fanouška závodních her a baví vás sledovat rallye? Jestliže jste si na tuto otázku odpověděli ano, tak by vás mohl zaujmout titul art of rally. V této hře se vrátíte zpět v čase do šedesátých let minulého století, tedy do zlaté éry tohoto sportu. Zhostíte se přitom role řidiče a budete se projíždět v ikonických vozidlech. Hra navíc nabízí perfektně zpracovanou fyziku, kvůli čemuž vás každá chybička může stát první místo.

Původní cena: 20,99 € (18,89 €)