Xboxy Series S a X jsou tu! Předobjednejte si je na Alze ještě dnes

Komerční sdělení: Pokud jste příznivci herních konzolí od Microsoftu, dnešní den máte velmi pravděpodobně ve svých kalendářích zakroužkovaný pořádně tučným kroužkem. Před několika málo sekundami totiž oficiálně odstartovaly předobjednávky next-gen konzolí z dílny redmondského giganta ve formě Xboxu Series S a X. Pokud si na ně tedy brousíte zuby i vy, je ideální čas si je zajistit.

Zatímco Sony vsadilo u svého PlayStationu 5 “jen” na jednu výkonnostní variantu, kterou nabízí ve verzích s optickou mechanikou a bez ní, Microsoft šel jinou cestou. Next-gen konzole totiž má hned dvě, přičemž jedna (Series S) nabízí nižší výkon, jiný design a i výrazně atraktivnější cenu a druhá (Series X) je pak doslova vlajkovou lodí konzolového trhu. U obou se nicméně můžete těšit například na nasazení SSD disku, díky kterému bude výrazně zkrácena načítací doba všech her. U Xboxu Series X pak platí, že některé hry budou tvořeny díky jeho brutálnímu výkonu, kterým překonává i PlayStation 5, exkluzivně pro něj.

U konzolí Series je skvělé i to, že jsou kompatibilní se hrami z předešlých generací Xboxu – v případě verze One nabízí kompatibilitu plnou a v případě původního Xboxu a modelu 360 pak u her podporující zpětnou kompatibilitu, kterých je také obrovské množství. Rozhodně se tedy nemusíte obávat toho, že by po vydání next-genů nebylo co hrát. Opak je totiž pravdou – už kvůli tomu, že u některých starších her z modelu One přislíbili vývojáři vylepšení právě pro next-gen Xboxy. Namátkou lze zmínit třeba ikonický Zaklínač 3: Divoký hon.

Pokud si tedy chcete udělat novým Xboxem Series S či X radost, dnes je ideální doba pro předobjednání. Dá se totiž očekávat, že o ně bude obrovský zájem, takže bude platit, že kdo dřív předobjedná, ten jej i dřív dostane. Co se týče cen, za model Series S si Microsoft účtuje 7 999 korun, za výkonnější Series X pak 13 499 korun. Obě konzole se začnou oficiálně prodávat v úterý 10. listopadu.