Microsoft Flight Simulator je v současné době jednou z nejlépe graficky vypadajících her. To je také jeden z důvodů, proč hru zkouší i hráči, kteří by o letecký simulátor obyčejně ani „nezavadili“. Pod tímto odstavcem se můžete podívat na video, které porovnává místa ve hře s realitou. Rozhodně stojí za zhlédnutí.