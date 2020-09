7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (22. 9. 2020)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Stažením aplikace Live Recorder -Screen Recorder získáte praktický nástroj, který slouží pro nahrávání pozadí na vašem iPhonu či iPadu. S tím si samozřejmě dokáže nativně poradit i systém iOS. Výhodou však je, vám tento program umožní živě vysílat například na YouTube, Twitch a ostatní.

Původní cena: 99 Kč (Zdarma)

Pokud hledáte nějakou zábavnou hru, která by dokázala snadnými otázkami či úkoly potrápit vaši hlavu a pořádně ji zamotat, tak byste rozhodně neměli přehlédnout easy! A deluxe brainteaser!. V rámci hry se před vás postaví různé a vcelku zvláštní otázky, které budete muset správně vyřešit. Rozhodně to ale nebude jednoduché.

Původní cena: 79 Kč (49 Kč)

Aplikace Periodic Table Chemistry 4 cílí primárně na žáky základních a středních škol, studenty chemie a nadšence pro zmiňovaný předmět. Tento nástroj vám totiž zpřístupní praktickou periodickou soustavu prvků, kde si můžete prohlédnout jednotlivé prvky a dozvědět se o nich řadu informací. Aplikace je navíc k dispozici pro iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV a Apple Watch.

Původní cena: 229 Kč (79 Kč)

Jestliže spravujete nějaké internetové stránky a chcete mít co možná nejlepší přehled o počtu návštěvníků a dalších datech, tak určitě používáte službu Google Analytics. Problémem ale je, že se v Analytics od Googlu nemusí každý vyznat. V tomto směru si můžete usnadnit práci stažením aplikace GAget for Google Analytics, která data dává do čitelnější podoby.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)

Zakoupením aplikace photoML enhancer získáte kvalitní a praktický nástroj, který slouží pro úpravu vašich fotografií. Program primárně cílí na ty uživatele, kteří na úpravy fotek nemají čas, a proto jim nabízí řadu propracovaných filtrů. Díky tomu můžete vaše snímky v okamžiku vylepšit.

Původní cena: 229 Kč (129 Kč)

Hledáte nějakou nenáročnou hru, se kterou byste mohli vyplnit dlouhé chvíle a parádně se přitom zabavit? Jestliže jste si na tuto otázku odpověděli ano, tak by vás mohl zaujmout titul Crazy Run. V tom se zhostíte role parkourového běžce a vaším úkolem bude, abyste překonávali jednotlivé překážky a nasbírali tak co možná nejvíce bodů.

Původní cena: 79 Kč (Zdarma)

Aplikace AirDisk Pro dokáže propojit iPhone či iPad s vaším Macem nebo počítačem. Díky tomu tak můžete mezi těmito dvěma zařízeními po síti posílat různé soubory a případně je okamžitě prohlížet, a to v obou směrech. Jak program vypadá a funguje si můžete prohlédnout v níže přiložené galerii.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)