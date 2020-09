Čína se pomalu ale jistě chystá na zahájení mise Čchang-e 5, jejímž cílem bude dopravit měsíční horniny na naši planetu. Mise by mohla odstartovat už v listopadu a cílem konkrétně bude prozkoumat okolí Mons Rümker v severní části Oceánu bouří na přivrácené straně naší přirozené družice. Horniny by zde podle expertů měly být mladší oproti těm získaných v rámci programu Apollo. Návratový modul by měl na Zemi dopravit přibližně 2 kilogramy hornin.