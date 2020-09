Třetí série seriálu You se začne natáčet již v listopadu

Seriál You patří mezi ty lepší, na které můžete na Netflixu narazit. Jde opravdu o seriál, z něhož vám půjde mráz po zádech. Hlavní hrdina Joe, jenž vlastní knihkupectví, se zamiluje do zákaznice. Joe je stalker a začne ji sledovat. Je až k nevíře, kam dokáže zajít a co vše dokáže spáchat, pokud něco stojí mezi ním a jeho vysněnou dívkou. Na Netflixu nyní najdete dvě série. Třetí se začne natáčet již v listopadu a kdo dokoukal druhou, ví, že může být opravdu zajímavá. Informaci o natáčení další série zveřejnila facebooková skupina Netflix CZ + SK Fans.