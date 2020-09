Recenze Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2: Doposud nejlepší elektrická koloběžka od Xiaomi

Když jsem před zhruba dvěma lety recenzoval první elektrickou koloběžku, byl jsem v blízkém okolí snad jediný, kdo ji měl. Většina lidí se po mně s údivem dívala a nesčetněkrát jsem se neubránil dotazům typu „Co že to vlastně mám“ a „Na co že to jezdí“. Dva roky utekly jako voda a pokud dnes na cyklostezce nenarazíte na elektrickou koloběžku, jde o štěstí. Tyto dopravní prostředky se staly spolehlivým a poměrně laciným způsobem, jak se rychle pohybovat na krátké vzdálenosti. S elektrickými koloběžkami se skutečně roztrhl pytel a dnes vidíte všelijaké výrobce, jak se předhání v rychlosti a dojezdu. Jakmile potkám někde člověka s elektrickou koloběžkou, většinou jde o značku Xiaomi. Tato společnost, a to nejen u smartphonů, nabízí poměrně slušný poměr cena/výkon. Není tomu tak dávno, co do České republiky dorazil vylepšený model v podobě Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2, který se snaží přinést vylepšení oproti rok starému modelu. Ale povedlo se mu to? Na to se nyní společně podíváme.

Obsah balení

Nejdříve se mrkněme na obsah balení. Jelikož se nejedná o nikterak lehký stroj, koloběžka dorazí ve velké a poměrně těžké krabici, v níž kromě Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 naleznete také adaptér, šestihranný klíč (klasický imbus), nástavec k pumpičce, 5 šroubů k upevnění řídítek, náhradní pneumatiku, uživatelskou příručku a dokumentaci. Co se týče vzhledu koloběžky, Xiaomi si v designu drží jistou stálost. Na první pohled tedy první generaci koloběžky od druhé nerozeznáte. Po podrobnějším zkoumání zjistíte, že úchyt zadního blatníku je nyní kovový, což zabrání při vysoké rychlosti jeho tření o pneumatiku.

Vzhled

Pojďme ale i přes minimum rozdílů vzhled popsat. Pohlédneme-li na řídítka, najdeme zde madla s protiskluzovým vzorem. Po levé straně pak brzdu a zvonek, na kterém je rovněž úchyt použitelný při složení koloběžky. Uprostřed máme displej, na němž je tradičně zobrazena aktuální rychlost, navolený sportovní režim, stav baterie, technická porucha, připojení k Bluetooth a zapnuté světlo. Na pravé straně máme akceleraci. Pod řídítky nalezneme klasický kloubový úchyt, který známe již z předchozích generací. Podobně jako u Pro 1. generace se zde nesetkáte s žádnou vůlí a řídítka drží opravdu pevně. Na spodní straně přirozeně nalezneme podstavec, jenž je rovněž potažen protiskluzovým vzorem. Podstavec je navíc dostatečně široky, můžete tedy na koloběžce stát čelem k řídítkům. Úplně vespod najdeme konektor na nabíjení, jenž je kryt pryží. Naleznete zde také velmi praktický stojan. Celá konstrukce je pak z letecké hliníkové slitiny.

Technické parametry

Nyní k technickým parametrům. Podíváme-li se na rozměry, při rozloženém stavu má Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 rozměry 1180 x 1130 mm, při složeném 490 x 1130 mm. Hmotnost je poměrně příjemných 14,2 kilogramů. Pneumatiky mají velikost 8,5“. Baterie má kapacitu 12800 mAh a nabíjí se z 0 na 100 přibližně 8 hodin. Maximální výkon je 600 W, což zaručí i jízdu do dvacetiprocentního stoupání (převýšení 20 metrů na 100 metrů jízdy). Leckoho potěší i nosnost do 100 kilogramů a certifikace IP54. Není tedy na místě se přehnaně obávat ani deště. Samozřejmostí je Bluetooth, které je ve verzi 4.1, což u tohoto zařízení není vůbec důležité. Brždění zajišťuje duální brzdný kotouč o průměru 120 mm. Avizovaný dojezd je 45 kilometrů, o tom ale později. Za zmínku rozhodně stojí i nová generace rekuperačního systému, který účinněji přeměňuje kinetickou energii na elektrickou.

Aplikace

K podobným zařízením je samozřejmě vždy dostupná aplikace a společnost Xiaomi má pro tyto účely aplikaci Xiaomi Home, kterou stáhnete zdarma jak z Google Play, tak z App Store. Po jejím spuštění je na místě zapnout koloběžku, aplikace ji najde a vy stvrdíte spárování stiskem tlačítka pod displejem koloběžky. Aplikace je velmi přehledná. Najdete zde dojezd, aktuální stav baterie, aktualizace, nastavení míry rekuperace, možnost zamknout motor a také například technické údaje. Xiaomi Home je velmi povedená a najdete zde více, než byste čekali. Byť je v anglickém jazyce, věřte, že se o žádný problém nejedná.

Vlastní zkušenost

Jelikož jsem velkým fanouškem těchto koloběžek, po jejím rozbalení jsem se samozřejmě ihned rozhodl vydat na projížďku. Než se ale tak stane, musíte připevnit řídítka k tělu čtyřmi šroubky. Jakmile tak uděláte, je téměř hotovo. V této fázi jsem pravidelně již bral koloběžku ven a těšil se na jízdu. Zde mě ale čekalo velmi nemilé překvapení, jelikož koloběžka začala pípat a její maximální rychlost byla 10 km/h. Bezradně jsem hledal na internetu, co s tím může být. K mému zděšení jsem se dozvěděl, že pokud koloběžky od společnosti Xiaomi dělají něco podobného, většinou jsou porouchané. Ach ne! Jelikož jsem něčemu podobnému nechtěl věřit, vzal jsem koloběžku domů a pátral v manuálu. Nakonec jsem zjistil, že abyste se podobnému scénáři vyhnuli, musíte okamžitě po rozbalení koloběžku spárovat s aplikací Xiaomi Home a podívat se na přibližně dvouminutové instruktážní video, v němž dostanete lehký návod, jak koloběžku používat a čemu se vyhnout. Spadl mi kámen ze srdce a dám ruku do ohně za to, že tento nutný postup vystraší spoustu čerstvých vlastníků.

Jakmile jsem si odbyl tuto nečekanou instruktáž, vyrazil jsem na cyklostezku. K mému překvapení došlo ke změně sportovních režimů. Nově zde máme „chůzi“, což, jak název napovídá, je určeno pro situace, kdy jedete kolem chodce. Rychlost se v tomto případě pohybuje mezi 5 a 6 km/h. Dále zde máme režim „D“, který nabízí nejdelší možný dojezd při rychlosti 20 km/h. Výrobce avizuje, že maximální dojezd je 45 kilometrů. Já s koloběžku zvládl téměř 43, což je opravdu skvělý výsledek. Jen pro srovnání chci uvést, že předchozí generace těchto čísel dosáhla při 15 km/h a při 20 km/h byl dojezd přibližně o 7 kilometrů menší. Rozdíl je zde tedy znát. Je ovšem na místě dodat, že jsem v obou případech jel na cyklostezce podél řeky. Koloběžkám jsem tedy moc zabrat nedal a vydáte-li se do města, dojezd bude pravděpodobně o něco menší. Dále zde máme režim „S“, při kterém dosáhnete na rychlost 25 km/h. Dojezd byl v tomto případě ale u mě přibližně 30 kilometrů. V režimu „S“ je ale použit veškerý výkon koloběžky, takže jízdu si skutečně užijete plnými doušky.

Výrobce dále uvádí, že životnost pneumatik je oproti předchozí generaci až trojnásobná. Je-li to tak, je to jedině dobře. Jistě ale chápete, že vzhledem k době mého testování nejsem tento aspekt schopen hodnotit. Co se jízdy týče, ta je naprosto bezproblémová, nikde nic nevrže, koloběžka jede jako čert a vy se budete tu a tam cítit jako pánem cyklostezky. Vylepšení se týká i předního světla, které svítí daleko lépe a během nočních jízd se budete cítit o něco bezpečněji. Zadní světlo také svítí o něco jasněji. Co se bezpečnosti týká, na koloběžce je oproti předchozím generacím daleko více reflexních prvků. Ač se to každému nemusí líbit, na prvním místě je vždy bezpečnost. Dále bych chtěl varovat před režimem „tempomat“. Tato funkce vám bude, po pětisekundové jízdě o konstantní rychlosti, tuto rychlost nadále udržovat. Pokud tedy rychlost „osolíte na max“, možná se časem stane, že vám do cesty vletí překážka. Instinktivně tedy sundáte prst z akcelerace s tím, že koloběžku necháte pomalu brzdit. Při této funkci ale koloběžka jede dál. Sama funkce je avšak vypnutá a pro aktivaci tempomatu je nutné ji zapnout. Důrazně ale doporučuji, abyste ji nechali vypnutou. Pokud bych měl něco vytknout, bude to stále dokola ta samá písnička. Chybí mi odpružení. I když mají být kola o něco účinněji pohlcovat nárazy, vzhledem k mé hmotnosti, která je jen několik kilogramů pod avizovaný limit, jsem se do žádných větších akcí nepouštěl. Jste-li slečna se 60 kilogramy, bál bych se možná jen dlažebních kostek a sjezdu z vyššího patníku. Jestli bych si tedy něco přál do budoucna, bude to určitě odpružení.

Resumé

Závěrem je na místě se zeptat, zda má například smysl přecházet z předchozí generace. Jak vidíte, jízdní zážitek zůstává takřka nezměněn. Ano, ujedete stejnou vzdálenost jako u předchozí generace o 5 km/h rychleji, stojí to ale za to? Odpověď nechám na vás. Stále ale platí, že tato koloběžka je skvělá a je tou nejlepší, jakou jsem kdy od Xiaomi testoval. Ač změn oproti předchozí generaci není tolik, o krok dopředu jde. Máme zde lepší světla a více odrazek, což samozřejmě znamená bezpečnější jízdu. Dále o něco lepší dojezd, odolnější pneumatiky a systém E-ABS. Musíme si uvědomit, že inovace do budoucna může být zřejmě pouze po stránce odpružení, rychlosti a dojezdu, přičemž Xiaomi si samozřejmě bude chtít u svých koloběžek udržet lidovou cenu. Kdybych měl koloběžku shrnout pár slovy, bude to: „výborné zařízení, s nímž si užijete skvělou jízdu a spoustu zábavy.

