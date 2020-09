Chyba v iOS 14 znemožňuje dlouhodobé nastavení vlastního výchozího prohlížeče a mailu

Ani letošní verze operačního systému iOS se Applu nepovedla zcela stoprocentně. Chyb, které uživatele sužují, je v něm totiž poměrně dost, byť se naštěstí zatím nejedná o nic zcela závažného. Za nepříjemné je však označit rozhodně lze, jelikož kvůli nim některé dlouho očekávané funkce nefungují zcela správně. Patří mezi ně třeba i možnost změny výchozího prohlížeče a mailového klienta.

Po změně výchozích aplikací pro procházení internetu a kontrolu mailů volali jablíčkáři poměrně dlouho a letos se konečně dočkali. V iOS 14.0 však není tato funkce ani zdaleka na takové úrovni, na jaké by měla být. Čím dál více uživatelů totiž poukazuje na to, že po přenastavení výchozího mailového klienta a prohlížeče vydrží toto nastavení jen do prvního restartu. Jakmile se totiž zařízení restartuje, nastavení se vrátí do původního stavu – tedy s výchozím Safari a Mailem od Applu.

Jelikož si na problém stěžuje poměrně dost uživatelů, dá se předpokládat, že Apple jeho opravu vydá v nejbližším opravném patchi pro iOS. Ten by mohl teoreticky dorazit již příští týden a to bez jakéhokoliv předešlého testování, jelikož bude de facto jen lepit problémy – ostatně, alespoň tak tomu bylo i v letech minulých. Kalifornský gigant nicméně vydání updatu zatím nepotvrdil a to samé platí i o tom, že již o bugu s nastavením ví.