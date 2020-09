7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (16. 9. 2020)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Jak již samotný název napovídá, aplikace Cut Video Editor for Instagram cílí primárně na uživatele, kteří častokrát využívají sociální síť Instagram. S pomocí tohoto nástroje totiž můžete rychle a jednoduše oříznout vaše videa a následně je tak perfektně nahrát na zmiňovanou síť.

Původní cena: 99 Kč (25 Kč)

Stažením aplikace Week Calendar Widget Pro získáte parádní nástroj, který slouží pro prohlížení kalendáře, aniž byste museli odemykat vaše zařízení. Program jako takový vám totiž zpřístupní praktický widget a umožní vám tak se na jednotlivé události dívat i během uzamčené obrazovky.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)

Jestliže hledáte nějaký praktický nástroj, který by vám dokázal do jisté míry pomoci s dosahováním vašich fitness cílů, tak by se vám mohla hodit aplikace In With Fit. V rámci tohoto programu si nejprve zadáte váš měsíční cíl a následně se pustíte do cvičení. Aplikace poté funguje jako váš osobní deník a instruktor dohromady.

Původní cena: 79 Kč (Zdarma)

Jestliže se považujete za fanouška příběhových her, u kterých musíte čas od času přemýšlet, tak byste rozhodně neměli přehlédnout titul Winterlore I. Hra vypráví legendu o tom, že jakmile Bůh stvořil náš svět, tak se mu z pytlíčku zázraků rozsypaly drobečky na místo zvané Moroi Springs. Vy se konkrétně ocitnete v roli mladé ženy jménem Ozana, před kterou leží vskutku dobrodružná cesta. Při hraní narazíte na řadu záhadných stvoření a nevyhnete se ani hádankám.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Používáte pro komunikaci s vašimi kolegy, rodinnými příslušníky a přáteli především nativní řešení zvané iMessage? Pokud ano, tak by se vám mohla hodit aplikace Classic Art Stickers. Ta vám totiž zpřístupní řadu skvělých samolepek s tematikou uměleckých děl, díky čemuž budete moci „okořenit“ téměř jakoukoliv konverzaci.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Fotografie s efektem takzvané dlouhé expozice se bezesporu těší převeliké oblibě. S pomocí aplikace LT – Long Exposure budete moci velice rychle a snadno tento efekt používat i na vašich snímcích. Jak aplikace vypadá a funguje si můžete prohlédnout v níže přiložené galerii.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Aplikace Light Suite – Photo Editor slouží pro úpravu vašich snímků a fotografií. S pomocí tohoto nástroje můžete velice snadno a rychle upravovat například expozici, kontrast, stíny, stupně šedi a řadu dalších. Program také nabízí hned několik propracovaných filtrů.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)