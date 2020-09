Apple se snaží naučit Apple Watch detekovat Covid-19

Tim Cook se během dnešního večera pochlubil tím, že Apple aktuálně pracuje s odborníky z univerzit na třech nových výzkumech. Cílem všech je přitom naučit Apple Watch něco nového. První výzkum je prováděn s odborníky v plicní nemoci z kalifronské univerzity Irvine a pojišťovnou Anthem. Společně s Applem se vědci a lékaři snaží přijít na to, jak lépe kontrolovat a zvládat astma pomocí signálů, které jej doprovází ať už díky změnám okysličení nebo srdečního tepu.

Druhý výzkum provádí Apple v partnerství s University Health Network a University of Toronto v Kanadě, aby se dozvěděl více o tom, jak lze využít měření okysličení k předcházení infarktu. Tím aktuálně nejzajímavějším výzkumem je pak ten, který se provádí na lékařské fakultě ve Washingtonu. Apple se tam spolu s vědci snáží přijít na to, jaký vliv na změnu okysličení krve a srdečního tepu má koronavirus Covid-19. Cílem tohoto výzkumu je dokázat pomocí nových Apple Watch vybavených senzorem okysličení krve detekovat koronavirus a případně další nemoci jako je například chřipka.

Pokud by se Applu podařilo skutečně detekovat Covid-19 pomocí změn, které jej provází v rámci srdečního tepu a okysličení krve, byl by to revoluční krok. Hodinky Apple Watch se totiž každoročně prodávají jako teplé housky a pokud by ještě uměly detekovat koronavirus, měl by Apple s prodeji vystaráno o to víc.