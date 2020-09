Apple Event: Vše, co očekáváme od iPhone 12 Pro

Na začátku minulého týdne rozeslal Apple vcelku nečekaně pozvánky na svou první podzimní konferenci. Ta nese název Apple Event a uskuteční se již v úterý od 19:00 našeho času v Divadle Steva Jobse. Jedním z produktů, který by si mohl v úterý odbýt svou premiéru, je i iPhone 12 Pro – tedy dražší řada letošních iPhonů. V následujících řádících si proto společně shrneme, co vše o něm již víme a tudíž i to, co od nich celkově očekáváme.

Vzhled, rozměry a materiály

Dejte sbohem zaobleným hranám. Letos totiž budeme u iPhonů svědky velkolepého návratu k hranám ostrým, které Apple využíval od iPhonů 4 po iPhone 5s a později SE a které v současnosti používá u iPadů Pro 3. a 4. generace. Právě s tímto produktem se tak nové iPhony, které mají dorazit v 6,1″ a 6,7″ variantě, skvěle designově sladí, což je pravděpodobně jedním z důvodů, proč se k tomuto kroku kalifornský gigant rozhodl. Změna designu hran však má být ve výsledku i tím jediným, čím se iPhony 12 výrazně odliší od loňských modelů, nebudeme-li počítat jednu novou barevnou variantu. Místo půlnočně zelené má totiž řada Pro dorazit exkluzivně v námořnické modré. Tu doplní zlatá, stříbrná a vesmírně šedá.

Co se týče opracování zad, ta budou stejně jako v minulém roce matná s lesklým sklem a modulem fotoaparátu. Na jejich výrobu pak bude samozřejmě použito sklo, díky kterému budou iPhony plně kompatibilní s bezdrátovými nabíječkami a díky kterému snad nabídnou i reverzní nabíjení (o tom ale až později). Rámečky telefonu budou vyhotoveny z leštěné oceli, díky čemuž budou logicky lesklé. Právě těmito věcmi se řada Pro výrazně odliší od levnějších „non-Pro“ iPhonů 12, které dorazí s lesklými zády a hliníkovým matným rámečkem.

V uplynulých měsících se poměrně často spekulovalo i nad zmenšením výřezu v displeji, který leží prakticky od jeho prvopočátku mnoha lidem v žaludku. Zda se tohoto upgradu dočkáme či nikoliv je nicméně i nyní vcelku nejasné, jelikož se v této otázce zdroje zatím shodnout nedokáží. Proto je tedy velmi těžké přiklonit se na tu či onu stranu. Totéž v bledě modrém pak lze říci i o tloušťce rámečků kolem displeje, které měly též „hubnout“, avšak ani zde se nyní nejsou zdroje schopné tak úplně shodnout.

Žádných velkých designových upgradů se nedočká ani modul fotoaparátu. U řady 12 Pro má totiž podle dostupných informací vypadat prakticky stejně jako v loňském roce s tím rozdílem, že jej Apple obohatí o LiDAR senzor umístění v pravém spodním rohu modulu. Ten však bude mít podle dostupných úniků velikost srovnatelnou s LED bleskem, takže designově záda telefonu nikterak nerozbije.

Výkon

Je prakticky jasné, že se letošní iPhony dočkají nové generace procesorů řady A – konkrétně Apple A14. Ten pak má podle zahraničních zdrojů Apple doplnit hned 6 GB RAM paměti, což je vůbec nejvíce, co bude v iPhonech v jejich historii nasazeno. Díky tomu by si tak měly telefony skvěle poradit jak s náročnějšími aplikacemi spotřebovávajícími spoustu operační paměti, tak třeba i s pokročilejším multitaskingem či mnohem větším počtem aplikací běžících na pozadí bez jakéhokoliv většího zmražení. Co se pak týká nárůstu výkonu samotného procesoru, očekávat se u něj dá skok zhruba v rozmezí 30 až 50 % s tím, že zhruba o 20 % by mohla klesnout jeho energetická náročnost. Jedná se však skutečně jen o dohady, které nám bude muset potvrdit či naopak vyvrátit až samotný Apple.

Displej

O displejích chystaných iPhonů zřejmě nemá příliš smysl polemizovat. Je totiž nad slunce jasné, že u nich Apple nasadí to nejlepší, co má v současnosti k dispozici – OLEDy a to velmi pravděpodobně ve verzi Super Retina XDR s kontrastem 2 000 000 : 1. Tento typ displeje použil ostatně i v loňském roce a jeho krok se ukázal jako velmi šťastný. Displeje iPhonů totiž zabodovaly v nejprestižnějších soutěžích zaměřených právě na zobrazovací schopnosti smartphonů. Rozlišení či další parametry tohoto typu jsou však samozřejmě zatím oficiálně nejasné, jelikož telefony dorazí ve dvou doposud OLEDem nepolíbených úhlopříčkách a tudíž se nedá odrazit od rozlišení iPhonů z let minulých.

Konektor

Říkáte si, že řada Pro by si letos konečně zasloužila změnu konektoru ze zastaralého Lightningu na modernější a příslušenství otevřenější USB-C? Pak pro vás máme špatnou zprávu. Nic takového se totiž letos nechystá a my se tak budeme muset i tentokrát smířit s nabíjením právě přes Lightning. A co víc – s USB-C se nepočítá ani příští rok a vlastně ani v letech následujících. Než aby jej nasadil je Apple rozhodnut vytvořit ryze bezportové iPhony, kterými by rád opět udal světu smartphonů nový trend.

Fotoaparát a úložiště

iPhone 12 Pro a 12 Pro Max se dočká zcela určitě trojitého fotoaparátu ve složení širokoúhlý objektiv, ultraširokoúhlý objektiv a teleobjektiv. Jejich technické specifikace sice zatím známy nejsou, hovoří se však o tom, že například teleobjektiv dostane podporu Nočního režimu, teleobjektiv toho dokáže opticky přiblížit mnohem více a v režimu Portrét bude možné natáčet i videa. Obecně pak platí, že by měly fotoaparáty letošních iPhonů velmi těžit ze senzoru LiDAR, který bude sloužit pro 3D mapování prostoru před fotoaparátem. Právě data získaná tímto směrem by měla být odrážena do fotografií, které budou díky nim softwarově upravovány a „dolepšovány“, jako je tomu nyní například se Smart HDR či Deep Fusion.

Úložiště řady Pro zřejmě mnohé jablíčkáře potěší. Prakticky všechny zdroje se totiž již řadu měsíců shodují na tom, že se Apple konečně rozloučí se 64GB v základu a nasadí do něj 128 GB úložiště, stejně jako to již dlouho dělá prakticky veškerá jeho konkurence. Co se pak týče dalších úložných variant, počítá se jako již tradičně se 256 GB a 512 GB. Otazníky visí i nad 1 TB variantou, jejíž příchod některé zdroje ještě nedávno předpovídaly. Jelikož však o této variantě v posledních dnech prakticky neslýcháme, je její příchod nepravděpodobný.

Další vychytávky

Jablečné novinky toho moc „navíc“ oproti předešlým verzím mnoho nepřinesou. Jednou z hlavních novinek by nicméně mělo být nasazeni reverzního nabíjení, díky kterému bychom si měli být schopni z telefonu nabít například AirPods či Apple Watch. Je nicméně otázkou, v jaké formě Apple tuto vychytávku do iPhonů nasadí a vlastně i to, zda jí lze vůbec považovat za něco revolučního. Konkurence se totiž podobnou vychytávkou chlubí již relativně dlouho – bohužel.

Dostupnost a cena

Pokud se zítra představení iPhonu 12 Pro dočkáme (což upřímně příliš neočekáváme), je velmi pravděpodobné, že se na pulty obchodů dostane stejně až v průběhu října či v horším případě prosince. Koronavirová krize se totiž zkrátka někde odrazit musí a právě dostupnost iPhonů, které jsou v Asii vyráběny ve velkém, jsou v tomto případě takříkajíc první na ráně. Svým způsobem příjemnou zprávou by tak mohla být alespoň cenová politika celé řady. Ceny „dvanáctek Pro“ by se totiž měly shodovat s cenami loňských modelů a to i v základu. To jinými slovy znamená, že za letošní 128 GB model zaplatíme velmi pravděpodobně stejně jako vloni za 64 GB, což je určitě příjemné.