Apple přišel na elegantní řešení jednoho z největších neduhů Siri

Hlasoví asistenti jsou, pokud s nimi umíte, skvělým pomocníkem. Byť je například asistent od Googlu oproti Siri o cosi chytřejší, jablečný hlasový asistent rozhodně není špatný a my jen čekáme, kdy Apple konečně přidá češtinu. I Siri má samozřejmě několik much. Jednou z nich je například samovolné zapínáni, což se už stalo téměř každému jablíčkáři. Apple má ale zřejmě v plánu s tímto neduhem zatočit.

Technologický gigant totiž vlastní patent s krkolomným názvem „Attention Aware Virtual Assistant Dismissal“. Patentová přihláška si bere za cíl skoncovat s náhodným zapínáním Siri tím způsobem, že vymezí, kdy uživatel o zapnutí Siri skutečně stojí. K tomu mají Siri pomoct kamery, které budou kontrolovat uživatelův pohled. Pokud se například při zvolání „Hey Siri“ bude uživatel upřeně dívat na iPhone, bude vyhodnoceno, že skutečně bylo úmyslem hlasového asistenta vyvolat. Siri by ale měla spolehlivě reagovat i za situace, kdy uživatel po zvolání „Hey Siri“ pohled odvrátí. Nechtěné vyvolání Siri totiž může mít totiž negativní dopad na výdrž baterie.

Otázkou ovšem zůstává, zda by tento postup byl alfou a omegou při práci se Siri. Pokud by se uplatnil jen tento postup, nebylo by možné vyvolat Siri z jiné místnosti, což určitě není záměrem Applu. Společnost tedy čeká v tomto směru nutné vyvažování. Byť jde o jeden z méně zajímavých patentů, je fajn vidět, že Apple se snaží neustále zdokonalovat i to, co spolehlivě funguje. I zde ale platí, že se jedná pouze o patent, na kterém nemusí společnost nikdy začít pracovat. Grafickou podobu tohoto patentu můžete vidět v galerii nad odstavcem.