Záběry z remaku Prince of Persia unikly na internet

Již nějakou dobu se šušká, že herní studio Ubisoft pracuje na remaku prvního dílu Prince of Persia: The Sands of Time, který se na monitorech ukázal v roce 2003. Na Twitteru se objevila možná předělávka, která by se měla podívat na konzole PS4, XONE a PC. Možná k oficiálnímu oznámení dojde už dnes, neboť ve 21:00 startuje konference Ubisoft Forward.

When you’re dying to play a new Prince of Persia but all you can get from Ubisoft is… this ‘remake’… pic.twitter.com/KmbPqt2SRf

