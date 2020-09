Slevové šílenství: Windows 10 Pro za pouhých 8,14 € a Microsoft Office 2016 za 21,77 €

Komerční sdělení: Excelentní obchod Keysoff se vrací s neuvěřitelnou slevovou akci Zpátky do školy. V rámci těchto slev můžete získat perfektní software zaměřený na studium za nejnižší ceny na trhu. Pro příklad si můžeme uvést kancelářský balíček Microsoft Office, který je nyní k dostání s 62% slevou, a systém Windows 10, u kterého cenovka klesla o skvělých 44 %.

Jestliže se vám líbí obě zmiňované nabídky a čirou náhodou by se vám hodily oba produkty, zbystřete. Do akce totiž také vstupují speciální balíčky, na kterých můžete ušetřit až 62 %, pokud při platbě nezapomenete zadat exkluzivní slevový kód. Aby ale Keysoff udělal radost skutečně všem a dokázal nabídnout bezkonkurenčně nejnižší ceny na trhu, všechny slevy aplikuje na již zlevněné zboží. Vždy je ale potřeba zadat příslušný slevový kód. Pojďme se tedy podívat na jednotlivé slevy.

Jak jsme již zmínili výše, nyní máte skvělou příležitost si pořídit Microsoft Office se 62% slevou. Jedině takto posunete svou produktivitu na úplně novou úroveň. Budete v příštím semestru pracovat například s tabulkami? Pokud ano, tak přesně tohle potřebujete:

Sleva 45 % na Windows 10 s kódem SKK45

Sleva 62 % na Microsoft Office 2019 s kódem SKK62

Sleva 60 % na Microsoft Office 2016 s kódem SKK60

Sleva 55 % na ostatní produkty Microsoft s kódem SKK55

Zakoupením těchto produktů nezískáte pouze tu nejlepší cenu na trhu, ale také prvotřídní služby, rychlé vyřízení objednávky a úžasnou uživatelskou podporu, která vám kdykoliv zodpoví jakýkoliv váš dotaz. Pokud byste se navíc setkali s jakýmkoliv problémem, Keysoff za vás vše bez jediného problému vyřeší.

Fotogalerie Keysoff nakup a uplatneni kodu 6 Keysoff nakup a uplatneni kodu 5 Keysoff nakup a uplatneni kodu 7 Keysoff nakup a uplatneni kodu 4 Vstoupit do galerie

Pojďme si to ukázat přímo v praxi. Řekněme třeba, že si chceme zakoupit licenční OEM klíč pro operační systém Windows 10 Professional se slevovým kódem SKK45. Otevřeme si tedy stránku produktu a klepneme na tlačítko Add to Cart a následně se přesuneme do košíku po klepnutí na tlačítko Shopping Cart. Nyní si vpravo nahoře otevřeme nabídku DISCOUNT CODES, kde zadáme zmiňovaný kód SKK45 a potvrdíme jej klepnutím na Apply Coupon. Jak můžete vidět, tímto krokem se nám cena produktu automaticky snížila o 42 %. Nyní už tedy stačí přejít k platbě s pomocí tlačítka Proceed to Checkout.

Ještě než se dostaneme k samotné platbě, musíme zvolit, zdali chceme nakoupit jako host či registrovaný uživatel. Následně je nutné vyplnit fakturační údaje a zapsat správnou e-mailovou adresu, na kterou nám bude následně zaslán samotný aktivační klíč. Nyní už se dostáváme k samotné platbě. Můžeme si zde vybrat buďto platební bránu Cwalletco, nebo rovnou zaplatit s pomocí platební karty. Z důvodu bezpečnosti je vždy doporučeno zvolit variantu Cwalletco, která v sobě skrývá spoustu dalších platebních metod. Klepneme tedy opět na Continue.

Fotogalerie Keysoff nakup a uplatneni kodu 3 Keysoff nakup a uplatneni kodu 2 Keysoff cwalletco Keysoff nakup a uplatneni kodu 1 Vstoupit do galerie

Nyní už nám stačí zkontrolovat rekapitulaci objednávky a klepnout na Place Order. V tomto okamžiku budeme přesměrování na stránku zmiňované platební brány, kde si můžeme vybrat například PayPal, MasterCard, VISA či Paysafecard. Ihned po zaplacení stačí už jen zkontrolovat e-mailovou schránku, kde se nachází právě zakoupený licenční klíč.

Máte nějaké dotazy?

Internetový obchod Keysoff přichází poměrně pravidelně s různými slevovými akcemi, kdy nabízí nejnižší ceny na trhu. Z tohoto důvodu se vám mnohdy vyplatí si e-shop uložit do záložek a jednou za čas zkontrolovat nabídku. Obrovskou výhodou navíc je, že je Online Store dostupný každý den v roce, doslova 24/7, díky čemuž si můžete zakoupit kvalitní software kdykoliv, a to za nejnižší cenu.

Jestliže byste při objednávce či platbě narazili na nějaký problém, jednoduše vám stačí kontaktovat tým zákaznické podpory, který je připraven vám pomoci v každé situaci. V takovém případě stačí napsat stručný email na adresu service@keysoff.com a vzápětí se dočkáte odpovědi.

Magazín Letem světem Applem nenese za text výše žádnou odpovědnost. Jedná se o komerční článek, jehož dodavatelem (v plném znění spolu s odkazy) je inzerent.