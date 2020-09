Apple chce zlepšit bezpečnost Apple Pay. Řešením by měly být QR kódy

Na začátku loňského roku jsme se po dlouhé době čekání konečně dočkali. První české banky totiž začaly podporovat očekávanou platební metodu Apple Pay, čímž potěšily širokou komunitu jablíčkářů. Od té doby si totiž při placení vystačíme pouze s iPhonem či Apple Watch a samotná transakce by navíc měla být rychlejší a bezpečnější. Ačkoliv se jedná o populární platební metodu, Apple se neustále snaží ji vylepšit.

Aktuálně služba využívá NFC čip v daném zařízení, což by se v budoucnosti mohlo změnit. Podle nejrůznějších informací by měl kalifornský gigant uvažovat o využití QR kódů. Něco podobného potvrdil únik kódu operačního systému iOS 14 již v červenci letošního roku. Kód naznačoval, že by Apple Pay mohl přijít s něčím pod označením Code Payment (platba kódem) a přesně tohle by mohlo odkazovat na zmiňované QR kódy. Uživateli by u pokladny jednoduše stačilo kód naskenovat, čímž by se aplikaci Wallet sdělilo, že má dojít k transakci skrze servery platební metody Apple Pay.

Tuto vychytávku potvrdil i patent s názvem Effecting payments using optical coupling neboli zefektivnění plateb za pomocí optické vazby. Samotný dokument popisuje celý proces, který by měl zajistit bezpečnější transakci, ve které nedochází k žádné přímé komunikaci mezi uživatelským zařízením a systémem prodávajícího. Apple v tomto směru argumentuje tím, že Bluetooth a NFC mohou potencionálně přinášet riziko úniku kvůli aktivnímu vysílání uživatelských dat. Ne všichni prodejci navíc akceptují bezkontaktní platební metody, což by nový systém mohl napravit.

Systém patentu funguje tak, že kamera zařízení naskenuje a rozšifruje optický kód. Ten by mohl nést informaci o specifickém čísle, které by zařízení uživatele použilo pro samotnou platbu. O zaúčtování by se postaral opět daný systém, který by dokázal rozpoznat jednotlivé objednávky a k nim přiřadil příslušné platby. Následně by uživatel na displeji už jen potvrdil danou transakci, proběhla by platba a systém by vzápětí informoval prodejce o úspěšném či neúspěšném zaplacení.

Jelikož by se o celou transakci staral jakýsi systém účtování, získali bychom tak další vrstvu anonymity – prodejce by se pouze dozvěděl, zdali došlo k zaplacení dané objednávky, ale o dané osobě by neměl absolutně žádné informace. Takováto vrstva soukromí je pravděpodobně přímo vyžadována. Samotný patent totiž popisuje způsob placení za léky na lékařský předpis.

Seznam nároků navíc zahrnuje informace o předepsání léků, anonymizaci předepisujícího lékaře a použití lékárenských systémů. Ačkoliv zmiňované nároky hovoří o použití systému při nákupu léků, mohlo by se jeho použití rozšířit i na obecné záležitosti. Patent byl zaregistrován již v roce 2016 a není tedy prozatím jisté, zdali se jeho implementace vůbec někdy dočkáme. Kalifornský gigant totiž častokrát registruje jeden patent za druhým, přičemž spousta z nich nikdy neuvidí světlo světa.