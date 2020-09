7 aplikací a her na Mac App Store a Steamu, které získáte zdarma nebo se slevou (7. 9. 2020)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Ocitli jste se někdy v situaci, kdy jste z ne tak úplně vhodného videa potřebovali vystřihnout jednu pasáž? S tímto vám dokáže v okamžiku pomoci aplikace Any Video Clipper – Trim & Cut, která slouží pro vystřižení požadovaných pasáží. Váš výběr následně můžete exportovat, zvolit si libovolný formát a kupříkladu soubor sdílet.

Původní cena: 229 Kč (Zdarma)

Jak již samotný název napovídá, aplikace Video GIF Creator – GIF Maker vám dokáže perfektně posloužit pro tvorbu různých animovaných obrázků ve formátu GIF. Jednoduše vám stačí zvolit buďto jednotlivé obrázky či video, nastavit jednotlivé atributy a o zbytek se postará aplikace zcela za vás.

Původní cena: 129 Kč (Zdarma)

Věnujete se natáčení různých videí či videotutorialů? Jestliže jste si na tuto otázku odpověděli ano, tak byste se přinejmenším měli podívat na aplikaci ScrollStickies. Prakticky se dá říci, že se jedná o alternativu k nativním Lístečkům. Tento nástroj má v sobě ale zabudované „čtecí zařízení“ a dokáže vám automaticky posouvat předem připravený text.

Původní cena: 129 Kč (Zdarma)

Pokud hledáte nějaký kvalitní a spolehlivý nástroj pro správu vašich jednotlivých úkolů, tak by vás mohla zaujmout aplikace Firetask Pro – Task Manager. V rámci tohoto programu si totiž budete zapisovat nejen úkoly, ale rovnou celé projekty, různé termíny a dokonce zde najdete i praktický Kanban. Díky němu můžete získat daleko lepší přehled nad postupem u vaší práce.

Původní cena: 899 Kč (679 Kč)

Aplikace Paletter 3 primárně cílí na všechny programátory, designéry, návrháře, vývojáře webových aplikací, grafiky a ostatní, kteří častokrát pracují s barvami a potřebují najít tu co možná nejlepší pro své řešení. S pomocí tohoto nástroje si s barvami budete moci pohrát a najít zmiňovanou vhodnou variantu.

Původní cena: 499 Kč (Zdarma)

Zakoupením aplikace Rename – Bulk Rename Utility získáte prvotřídní nástroj, který slouží pro lepší správu vašich souborů. S pomocí tohoto programu totiž můžete v okamžiku přejmenovat, zkopírovat či přesunout hned několik souborů najednou, čímž můžete značně ušetřit čas.

Původní cena: 379 Kč (249 Kč)

Řadíte se mezi fanoušky tahových RPG her, ve kterých na vás čeká řada různých výzev a rozhodně vám nedají nic zdarma? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli ano, tak by ve vaší knihovně rozhodně neměl chybět titul Darkest Dungeon. V této hře budete rekrutovat družinu hrdinů se značně pokřivenými charaktery a vaším úkolem bude, abyste je dokázali vycvičit, zavedli ej do temných lesů a dalších podivných oblastí, kde budete čelit hrůzostrašným nepřátelům.

Původní cena: 22,99 € (5,74 €)